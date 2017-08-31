Білоруські дипломати заявили, що Україна користується справою Гриба як приводом "погрожувати" країнам ЄАЕС

У Міністерстві закордонних справ Республіки Білорусь вважають, що Україні недоречно через Білорусь погрожувати її партнерам по Євразійському економічному союзу - Вірменії, Казахстану, Киргизстану та Російській Федерації. Про це йдеться в заяві начальника управління інформації - прес-секретаря МЗС Білорусі Дмитра Мирончика, оприлюдненому на сайті білоруського зовнішньополітичного відомства.

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Дипломати Білорусі вважають заяву заступника міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олени Зеркаль, що Білорусь на словах поводиться як партнер, а насправді діє зовсім по-іншому, "непартнерською".

"Тим більше недоречно, користуючись справою Гриба як приводом, публічно погрожувати Білорусі, а через Білорусь ще і її партнерам по ЄАЕС - Вірменії, Казахстану, Киргизстану та Росії - "нав'язати свої інтереси" в економічній сфері", - заявив Мирончик.

"Зовсім недавно на вищому рівні із задоволенням було заявлено про зняття бар'єрів у двосторонній торгівлі. Збиток, завданий ними, був обопільним, від обмежень не виграв ніхто. Шкода, що цей урок не було засвоєно нашими українськими партнерами", - додав він.

"Неприйнятність подібних висловлювань і безперспективність погроз було доведено до радника-посланника Посольства України в Білорусі Валерія Джигуна, якого було викликано в МЗС нашої країни 31 серпня", - наголошується в повідомленні.

Мирончик наголосив, що білоруська сторона має намір "без будь-якої політизації та переведення в публічну площину послідовно захищати інтереси своїх громадян, затриманих правоохоронними органами України за більш ніж спірними підставами".

Як повідомляв УНІАН, заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Зеркаль заявила, що "Білорусь на словах поводить себе як партнер, а насправді діє зовсім по-іншому".

"Насправді щодо Білорусі, мені здається набагато більше питань, ніж відповідей зараз. Зокрема, наприклад, той же вступ Білорусі до Світової організації торгівлі. Чи будемо ми підтримувати Білорусь в цьому вступі, з огляду на, наприклад, те, що Білорусь - це остання країна Євроазіатського економічного союзу, яка вступає до СОТ. І що буде, які будуть наслідки цього вступу? Чи ми все ж таки будемо дивитися на свої інтереси, і нав'язувати вже Білорусі, через Білорусь ЄврАзЕС свої інтереси, включаючи транзит, включаючи всі заборони, включаючи всі ліцензії та всі інші питання, а також, звичайно, вирішуючи питання і в'їзду громадян України, і безпеки громадян України в Білорусі", - зазначила Зеркаль.

"На мій погляд, це комплексне питання, і ми повинні підходити до цього комплексно, тому що Білорусь на словах веде себе як партнер, а насправді вони поводяться зовсім по-іншому", - вважає дипломат.