Набув чинності указ про запровадження біометричного контролю на українському кордоні для іноземців
Згідно з указом, Кабінет міністрів має оновити перелік держав міграційного ризику, зокрема внести до нього Росію.
Указ президента України Петра Порошенка про рішення Ради національної безпеки та оборони від 10 липня «Про посилення контролю за в'їздом в Україну, виїздом з України іноземців та осіб без громадянства, додержанням ними правил перебування на території України».
Текст документа надрукований у газеті "Урядовий кур'єр" №163 (6032) від 2 вересня.
Указ набуває чинності з дня опублікування.
Відповідно до документу, з метою забезпечення національної безпеки, посилення контролю за в'їздом в Україну, виїздом з України іноземців та осіб без громадянства, додержанням ними правил перебування на території України Рада національної безпеки та оборони України доручила Кабінету міністрів у місячний строк забезпечити здійснення за участю Служби безпеки України комплексних заходів щодо посилення контролю за в'їздом в Україну, виїздом з України іноземців, у тому числі громадян Російської Федерації, та осіб без громадянства, додержанням ними правил перебування на території України.
Уряду доручено також вжити заходів щодо удосконалення законодавства стосовно порядку реєстрації місця проживання/перебування на території України іноземців, у тому числі громадян РФ, та осіб без громадянства, які походять з держав міграційного ризику або в'їхали в Україну з території таких держав.
Згідно з указом, Кабінет міністрів має оновити перелік держав міграційного ризику, зокрема внести до нього Росію.
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Уряд також має опрацювати у двомісячний строк питання щодо механізму й етапності запровадження попереднього електронного повідомлення іноземцями та особами без громадянства щодо в'їзду в Україну; здійснення в'їзду в Україну та виїзду з України іноземцями, в тому числі громадянами Російської Федерації, за закордонними паспортами, що містять безконтактний електронний носій.
Указом встановлено тримісячний строк для вжиття заходів щодо створення в установленому порядку і забезпечення функціонування центрів надання адміністративних послуг поблизу місць розташування контрольних пунктів в'їзду-виїзду.
Крім того, уряд повинен забезпечити початок функціонування з 1 січня 2018 року національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, вирішивши питання необхідного ресурсного забезпечення фіксації біометричних даних іноземців, у тому числі громадян Російської Федерації, та осіб без громадянства під час здійснення прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України та у контрольних пунктах в'їзду-виїзду.