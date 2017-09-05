Заяву Путіна про миротворців на Донбасі назвали спотворенням ініціативи Порошенка

Президент Російської Федерації Володимир Путін намагається спотворити ініціативу президента України Петра Порошенка щодо розміщення миротворців ООН на всій території тимчасово окупованого Росією Донбасу для спостереження за роззброєнням незаконних збройних формувань та бойовиків.

Читайте такожПутін назвав "доречним" введення миротворців на Донбас, але висунув Україні вимогу Про це заступник голови Верховної Ради, представник в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Ірина Геращенко написала у Facebook.

"Путін, в кращих традиціях гібридної війни, намагається спотворити ідею українського керівництва щодо миротворців на Донбасі, перевернути все з ніг на голову. Він доручає своєму вірному міністру подати резолюцію в Радбез ООН щодо миротворців на лінії зіткнення. Хвилиночку: лінія зіткнення стала лінією зіткнення через російську агресію. Для нас це лінія дотику, дотику з тимчасово окупованими мордором територіями, лінія, яка має зникнути назавжди з української землі в день повернення контролю над кордоном", - наголосила Геращенко.

Вона підкреслила, що миротворці мають бути розміщені на всій тимчасово окупованій території Донбасу.

"Це не український кордон, тому не може бути й мови про миротворців вздовж лінії дотику. Миротворці повинні бути введені на всю окуповану росіянами територію, аби моніторити безпекову ситуацію і демілітаризацію, їх мандат має закінчуватися на українсько-російському кордоні. А це «Ізварино» й інші пункти, а не Станиця Луганська", - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент Росії Володимир Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і доручив МЗС РФ внести відповідну резолюцію на розгляд Ради безпеки ООН.

22 серпня президент Петро Порошенко заявив, що має намір наступного місяця представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

Він нагадав, що 24 липня під час телефонних переговорів лідерів держав у «нормандському форматі» наголосив на необхідності введення на Донбас миротворчої місії ООН з мандатом Ради безпеки ООН.

«Питання миротворчої місії ООН і озброєної місії ОБСЄ просувається доволі важко. Все впирається в категоричне небажання РФ встановити мир на Донбасі, більше того - категоричне небажання залишити Україну у спокої. Але я впевнений, що вода камінь точить, тому ідеї з миротворцями я збираюся наступного місяця представити в Нью-Йорку на сесії Генеральної асамблеї ООН», - сказав Порошенко.