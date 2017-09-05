Порошенко про схвалення нової редакції закону про освіту: радий, що нам це вдалось

Президент України Петро Порошенко вважає, що прийняття нової редакції закону «Про освіту» дає ключ до майбутнього України. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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«Освіта – це ключ до майбутнього України. Прийняття нової редакції закону «Про освіту» дає нам цей ключ. Дякую всім, хто працював над законом, зокрема на Нацраді реформ, і депутатам, які його підтримали», - зазначив він і додав: «Радий, що нам це вдалося. Адже реформа освіти це потужний поштовх і для інших реформ, які сьогодні здійснює Україна».

Порошенко додав, що нова українська школа відкриває свої двері для нового покоління українців – компетентних, патріотичних, відкритих до світу.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила закон «Про освіту» (реєстраційний номер 3491-д), яким запровадила 12-річну середню освіту.