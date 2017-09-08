У СБУ взялися перевіряти матеріали щодо полковника Голубана, якого підозрюють у причетності до "ДНР"

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що СБУ перевіряє матеріали щодо полковника поліції Юрія Голубана.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту, відповідаючи на запитання народного депутата України Єгора Соболєва з приводу того, чим закінчилось розслідування щодо перебування “Голубана поруч із зрадниками України так званого батальйону “Восток”. Аваков зазначив, що відповідні дані передано до Служби Безпеки України.

Як повідомляв УНІАН, полковник Голубан очолював підрозділ поліції, який чергував на блокпосту у Слов'янську, де ввечері 14 березня стався конфлікт між правоохоронцями і народним депутатом Володимиром Парасюком та прихильниками блокади ОРДЛО. В результаті семеро поліцейських дістали тілесні ушкодження. Було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Пізніше того ж дня під Краматорськом поліцейські зі стріляниною в повітря затримали автоколону з громадянами, які перед цим прорвалися крізь блокпост до Слов'янська.

15 березня народні депутати завели до сесійної зали Верховної Ради поліцейських, за участю яких на Донеччині стався інцидент з Парасюком та іншими учасниками торгової блокади ОРДЛО. Після цього заступник голови ВР Оксана Сироїд закрила засідання парламенту, оскільки, за її словами, коли вона побачила, що з дверей ложі уряду до зали заходять люди у «мілітарній формі» і йдуть до трибуни, то сприйняла це як «захоплення зали парламентських засідань і парламентської трибуни». Проте поліцейські, зокрема Голубан, розповіли депутатам, які залишилися в залі, про конфлікт за участю Парасюка.

16 березня президент України Петро Порошенко нагородив Голубана орденом «За заслуги» III ступеня.

Водночас, народний депутат Ігор Луценко звинуватив Голубана у «вбивстві наших бійців під Карлівкою», назвавши поліцейського сепаратистом. Голубан подав судовий позов до Луценка про спростування недостовірної інформації, захист честі, гідності та ділової репутації.

6 квітня екс-командир батальйону терористів «Восток» Олександр Ходаковський виклав в Інтернет відео, на якому поруч з ним і групою бойовиків зафіксовано людину, схожу на Голубана.

Того ж дня фракція «Самопоміч» виступила з вимогою викликати генпрокурора Юрія Луценка і голову СБУ Василя Грицака до парламенту з приводу розслідування ситуації щодо Голубана.

23 червня заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян заявив, що Голубан служитиме в поліції, доки не буде доведена його можлива провина.