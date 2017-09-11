Саакашвілі заявив, що не вчиняв злочину під час перетину польсько-українського кордону

Позбавлений українського громадянства екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі заявляє, що не вчиняв злочину під час перетину польсько-українського кордону. Як передає кореспондент УНІАН, про це Саакашвілі заявив на брифінгу у Львові.

Читайте такожПорошенко про Саакашвілі: сподіваюсь, що цей пан буде з таким же завзяттям "пробиватися" у Грузію"Я чув сьогодні, що президент говорив про якийсь злочин. Так я хочу йому відповісти: злочином було позбавлення громадянства, порушення Конституції і законів України, злочином була підробка мого підпису, злочином було затримання поїзда і тримання людей у заручниках, злочином була імітація мінування пункту пропуску", - заявив Саакашвілі.

Крім того, він стверджує, що перетнув кордон законно.

"Абсолютно законно ми діяли щохвилини. Абсолютно незаконно діяла влада. І якщо були якісь ексцеси, за них несуть повну відповідальність люди, які перекрили кордон, не виконали процедури, передбачені законом", - сказав він.

Також екс-голова Одеської ОДА висловив обурення з приводу того, що генпрокурор Юрій Луценко не відреагував на підробку його (Саакашвілі -УНІАН) підпису, а погрожує відповідальністю за перетин кордону.

"Після всього цього генеральний прокурор, який був політв’язнем, говорить не про підробку підпису, не про порушення процедури членами комісії (з питань громадянства при президентові України - УНІАН), а говорить про адміністративне правопорушення при перетині кордону", - наголосив Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі.

За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі позбавили громадянства, оскільки він надав недостовірні дані, зокрема щодо його судимості в Грузії.

Саакашвілі, своєю чергою, зазначив, що у нього тільки одне громадянство - українське.

Саакашвілі заявив, що 10 вересня повернеться в Україну.

Спочатку планувалось, що Саакашвілі перетне польсько-український кордон в пункті пропуску «Краковець». Зустрічати його там планували представники «Руху нових сил», політики та активісти.

Потім було прийнято рішення, що Саакашвілі прибуде в Україну не автобусом, а потягом з Перемишля. Потяг «Інтерсіті», в якому намагалися вирушити в Україну Саакашвілі, народні депутати та журналісти, було заблоковано. У потязі оголосили, що в ньому є особа, яка не має права в’їзду в Україну.

Після того Саакашвілі прийняв рішення їхати до кордону автобусом, але цього разу він поїхав у пункт пропуску "Шегині".

Увечері 10 вересня в оточенні прихильників Саакашвілі прорвався через кордон України й зараз перебуває у Львові.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув до України, аби захистити свої права в суді.

Сьогодні Порошенко назвав злочином інцидент на українсько-польському кордоні за участі Саакашвілі, оскільки було порушено конституційний принцип недоторканності державного кордону.