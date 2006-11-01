Папієв рекомендує Януковичу звільнити 5 губернаторів

Міністерство праці та соціальної політики рекомендує урядові звільнити п’ять голів обласних державних адміністрацій через зростання боргів із зарплати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України, про це йшлося сьогодні на зустрічі прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА з міністром праці і соціальної політики Михайлом ПАПІЄВИМ.

М.ПАПІЄВ поінформував главу уряду про підсумки засідання колегії міністерства, що відбулося 27 жовтня. Головна тема колегії – стан виконання доручення прем’єр-міністра щодо ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах. За словами керівника Міністерства праці та соціальної політики, з початку роботи нового складу уряду заборгованість з виплати зарплати на економічно активних підприємствах скоротилася з 1 млрд. 89 млн. грн. - до 960 млн. грн.

М.ПАПІЄВ повідомив прем’єр-міністрові про пропозицію колегії міністерства винести на розгляд уряду питання про доцільність подальшого перебування на своїх посадах п’яти голів обласних державних адміністрацій у зв’язку з суттєвим зростанням заборгованості із зарплати на підприємствах цих регіонів. Це стосується керівників Закарпатської (Олега ГАВАШІ - УНІАН), Івано-Франківської (Романа ТКАЧА - УНІАН), Кіровоградської (Вадима ЧЕРНИША - УНІАН), Миколаївської (Олександра САДИКОВА - УНІАН) та Харківської (Арсена АВАКОВА - УНІАН) облдержадміністрацій.

Під час розмови також йшлося про діяльність Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності. За словами М.ПАПІЄВА, сьогодні регресні виплати громадянам, які отримали інвалідність на виробництві, фінансуються вчасно і в повному обсязі.

Міністр повідомив, що за січень-вересень 2006 року 814 тисячам громадян нараховано заробітну плату, меншу за мінімальну, а 2 мільйони 800 тисяч працівників отримали зарплату нижчу за прожитковий мінімум.

У свою чергу, В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що пріоритетом діяльності уряду у 2007 році стане подолання бідності серед працюючих громадян.

У зв’язку з цим, прем’єр-міністр доручив Державній інспекції праці разом з правоохоронними органами притягнути до відповідальності власників та керівників підприємств, на яких грубо порушуються норми про оплату праці. Зокрема, це стосується тих підприємств, де заробітна плата нижча за встановлений законодавством прожитковий мінімум.