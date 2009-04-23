Симоненко відхрестився від коаліції з БЮТ і Нашою Україною

Комуністична партія України ніколи не буде в одній парламентській коаліції з політичним Блоком Юлії Тимошенко і з «Нашою Україною», стверджує лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

«Компартія давно вже заявила, що ні в які коаліції з націоналістами вступати не буде, - сказав П.СИМОНЕНКО. - Я ще раз хочу підкреслити, що ніколи не буде, щоб комуністи були з націоналістами – з БЮТ і з «Нашою Україною» - представниками націоналістичних партій».

Коментуючи вчорашній виступ Президента Віктора ЮЩЕНКА перед журналістами та його позитивне ставлення до широкої коаліції, куди увійшли б і Компартія, і Партія регіонів, П.СИМОНЕНКО сказав: «Те, що він так говорить, зайвий раз свідчить про його нерозуміння політичних процесів, нерозуміння того, чиї інтереси має захищати Верховна Рада й як вирішуються державні питання».