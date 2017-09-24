Освітні пристрасті: Угорщина хоче обговорити з українським міністром "побоювання" щодо закону "Про освіту"

Глава Міністерства людських ресурсів Угорщини Золтан Балог попросив про особисту зустріч з міністром освіти і науки України Лілією Гриневич в зв'язку з новим законом України про освіту.

В офіційному листі до глави МОН Балог зазначає, що закон про освіту і особливо його мовна стаття про освіту меншин викликала занепокоєння кількох урядів сусідніх країн, включаючи угорське, пише Радіо Свобода.

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На думку Балога, зустріч дасть можливість обговорити деякі побоювання, що виникають у угорських властей щодо нового українського закону", а отримавши інформацію української сторони, міністр сподівається ознайомитися з тим, які справжні причини та мету прийняття нового закону про освіту в Україні.

25 вересня Балог візьме участь у відкритті навчального року в Інституті імені Ференца Ракоці ІІ в р. Берегово на Закарпатті, куди також запросили і голову МОН України Лілію Гриневич.

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Також на Закарпатті з робочим візитом планує побувати спікер національних зборів Угорщини Ласло Кевер.

Як відомо, Будапешт наполягає на перегляді мовної статті закону про освіту в Україні, оскільки, на думку угорських властей, це порушує права 150-тисячної угорської меншини в Закарпатті.