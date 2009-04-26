Уряд та НБУ гальмують рекапіталізацію банків?

Національний банк і Кабінет міністрів у четвер не змогли узгодити документ, що стосується методології рекапіталізації банків, пише "Дзеркало тижня".

При цьому, згідно з відгуками учасників наради, процес розробки нормативно-правової бази, необхідної для реального початку входження держави в капітал фінансових установ, знову почав гальмуватися.

За даними видання, на робочому місці не виявилося жодного ключового чиновника Нацбанку, який бере участь у рекапіталізаційному процесі. З боку НБУ в цих нарадах брав участь заступник голови Володимир Кротюк.

Між тим, директор дирекції банківського регулювання і нагляду НБУ Василь Пасічник пішов у відпустку, а голова Нацбанку Володимир Стельмах і його перший заступник Анатолій Шаповалов виїхали до Вашингтона з урядовою делегацією для участі у засіданні Ради директорів МВФ.

Як відомо, у тексті меморандуму з МВФ міститься твердження, що українська влада вже розробила "комплексну систему заходів з рекапіталізації і реструктуризації банківського сектора".

Однак інформація про те, що конкретно містить система цих заходів, поки не оприлюднена.

Українська правда