Законопроект про реінтеграцію Донбасу "практично готовий" – Єлісєєв

Заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявляє, що законопроект про реінтеграцію окремих районів Донбасу є «практично готовим».

Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода.

«Законопроект практично готовий, ми провели консультації з ключовими партнерами, тому для них це не є сюрпризом. Цей проект є важливим в контексті можливого розгортання миротворчої місії на Донбасі – оскільки ми не хочемо, щоб Росія брала участь у цих миротворчих операціях. Ми повинні на законодавчому рівні закріпити цей процес», – сказав він.

«Я вважаю, що він має бути представлений і в парламенті і якомога швидше проголосований», – сказав Єлісєєв, при цьому він не уточнив, коли цей законопроект можуть подати на розгляд до Верховної Ради.

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Представник Адміністрації президента вважає, що документ відповідає зобов’язанням України згідно з Мінськими угодами і це сприятиме політико-дипломатичному врегулюванню ситуації на Донбасі.

Секретар РНБО Олександр Турчинов 30 серпня заявляв, що закон про реінтеграцію окупованих частин Донбасу вже цілком готовий до внесення на розгляд Верховної Ради, але ще тривають консультації щодо нього з закордонними партнерами України.

Останнім часом українські політики почали говорити про необхідність законодавчо оформити ситуацію на частині Донбасу, де від квітня 2014 року триває збройний конфлікт. Президент України Петро Порошенко ще в середині червня повідомив, що доручив розробити такий документ, що, за його словами, базувався б на умовах мінських домовленостей.