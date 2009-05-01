МЗС просить не забувати про головну мету «Східного партнерства»

Концепція «Східного партнерства» дає Україні певні переваги, які необхідно використовувати, але при цьому не забувати, що головною метою є асоціація і подальше членство в Європейському Союзі.

Про це в статті для тижневика «Дзеркало тижня» (№16(744), 30 квітня - 15 травня) заявив заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

«Вже з назви випливає, що це буде перший за часів незалежності формат відносин, де на чільне місце буде поставлено не географічне сусідство, а реальне партнерство, адаптоване саме до української специфіки», - охарактеризував концепцію Східного партнерства К.ЄЛІСЄЄВ.

Ще однією перевагою даної концепції, на думку дипломата, є закріплення за Україною статусу регіонального лідера.

«Формат Східного партнерства закріплює за Україною цілком реальний, а не віртуальний статус регіонального лідера. За останні роки я не пригадую жодних переговорів з пострадянськими державами, на яких до України не зверталися б із проханням поділитися досвідом розбудови відносин з ЄС», - підкреслив ЄЛІСЄЄВ.

На його думку, Україні не варто розглядати співпрацю в рамках Східного партнерства як можливу альтернативу двосторонній співпраці з ЄС.

“Східне партнерство” ми розглядаємо як гармонійне доповнення до досягнутого високого рівня двосторонніх відносин з ЄС. І у жодному разі не як ерзац. Примат двостороннього вектора співпраці з ЄС має залишатися непохитним, упевнений К.ЄЛІСЄЄВ.

При цьому він констатував, що, не зважаючи на всі переваги, “Східне партнерство” не є кінцевою метою євроінтеграційних устремлінь України.

«У той час як ЄС перетравлює наслідки своїх останніх розширень, виробляючи нову стратегію відносин з новими сусідами, Україна зобов’язана взяти ініціативу в свої руки та впливати на цей процес. Ми зобов’язані спрямувати канал політичної думки ЄС руслом «партнерство - асоціація - членство»», - заявив К.ЄЛІСЄЄВ.