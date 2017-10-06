Рада сьогодні спробує знову розглянути законопроекти щодо Донбасу (відео)

Сьогодні Верховна Рада України спробує знову розглянути усі законопроекти, депутатські і президентські, щодо питання Донбасу. Як передає кореспондент УНІАН, йдеться про наразі вже 6 законопроектів.

Це 4 законопроекти, які стосуються державної політики із забезпечення суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях: президентський, авторства депутатів від “Самопомочі” та віце-спікера ВР Оксани Сироїд, авторства позафракційних депутатів - “свободівців”, авторства народного депутата від “Батьківщини” Ігоря Луценка.

Інші два законопроекти стосуються створення умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донбасу. Це президентський законопроект та альтернативний до нього — депутатів-”свободівців”.

При цьому Годину запитань до уряду пропонується перенести. Зазвичай вона проходить з 10 до 11, а сьогодні її пропонують провести з 11.00 до 12.00.

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Також у сьогоднішньому порядку денному 5 проектів постанов, якими пропонується скасувати попередні рішення парламенту про ухвалення судової та пенсійної реформ.

Як відомо, ухвалені закони не можуть бути підписані, доки парламент не розгляне зареєстровані проекти постанов, якими пропонується скасувати їх ухвалення, і не відхилить їх.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 5 жовтня, Верховна Рада на початку вечірнього засідання почала розгляд законопроектів щодо державної політики і забезпечення суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях.

Це три законопроекти: президентський - №7163 та два депутатських - 7163-1, 7163-2. Авторами одного альтернативних законопроектів є депутати від “Самопомочі”, іншого - депутати від ВО «Свобода».

Пізніше кілька десятків народних депутатів, зокрема від “Самопомочі” та позафракційних, зібралися в президії парламенту та біля трибуни і намагалися блокувати роботу.

Так, депутати від “Самопомочі” Єгор Соболєв та Вікторія Войцицька, коли голови ВР не було на його робочому місці, почали викручувати мікрофони з його робочого місця.

Парубій повернувся до свого робочого місця, але його не пускали. Біля президії відбулась штовханина.

Також позафракційний депутат Надія Савченко вирвала мікрофон у Турчинова, коли він говорив про спроби заблокувати роботу парламенту і його рішення щодо визнання Росії агресором.

Після цього Парубій оголосив перерву у засіданні Верховної Ради і закликав лідерів фракцій зібратися на нараду.

Після перемовин голова ВР виступив з трибуни парламенту, оскільки президія була й надалі заблокована, і закрив засідання.