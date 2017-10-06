Левченко і Семенченко "тестували" димову шашку в туалеті Ради (відео)

Журналісти зняли, як народні депутати Семен Семенченко та Юрій Левченко стримують охорону і рятувальників в дверях туалету Верховної Ради. На відео видно, як в приміщенні чоловічого санвузла горить невідомий предмет, створюючи велику кількість диму, передає "Правда"

"Не треба. Не треба. Нехай він догорить. Одну хвилину", - звертався Семенченко до охоронця Ради.

"Ми хочемо перевірити, щоб все було нормально", - доповнив його нардеп Левченко.

На запитання журналістів, що сталось і чому в туалеті вогонь та дим, Левченко відповів: "Ідуть випробування, як зберегти українську Конституцію. Все нормально".

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Після цього обоє нардепів попрямували до сесійної зали, уникаючи коментарів. Та дорогою нардеп Левченко звернувся із проханням до свого колеги: "Принось ще".

На запитання журналістів, що саме треба принести і що горіло, Семенченко відповів: "Я в туалеті нічого не бачу. Я в туалеті взагалі не займаюсь спостереженнями".

Як повідомляв УНІАН, у сесійній залі ВР після голосування за президентський законопроект про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях (№7163) з трибуни кинули димову шашку, після чого з'явився дим і сморід.

Позафракційний депутат Юрій Левченко заявив, що це він кинув димову шашку в зал ВР.