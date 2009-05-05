Лукашенко вирішив не їхати на саміт у Прагу

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО затвердив склад білоруської делегації для участі в саміті «Східного партнерства» 7 травня в Празі (Чехія).

Про це УНІАН повідомила заступник начальника управління інформації Міністерства закордонних справ Білорусі Марія ВАНЬШИНА.

«Як відомо, запрошення на саміт ініціативи «Східне партнерство» ЄС було передано міністром закордонних справ Чехії, яка головує в ЄС, особисто Президентові Республіки Білорусь Олександру ЛУКАШЕНКУ. Як і планувалося, глава держави ухвалив рішення про склад делегації на саміті. Оскільки зміст «Східного партнерства» суто прикладний і охоплює соціально та економічно значущі напрями співпраці (торгівля, енергетика, транспорт, міграція тощо), його курирування належатиме до компетенції уряду. Відповідно, офіційна білоруська делегація була сформована у складі першого заступника прем`єр-міністра Володимира СЕМАШКА та міністра закордонних справ Сергія МАРТИНОВА», - сказала М.ВАНЬШИНА.

Тим часом представник МЗС наголосила, що білоруська сторона виходить з необхідності рівної та недискримінаційної участі в «Східному партнерстві» всіх шести відповідних країн регіону.

Довідка УНІАН. «Східне партнерство» – польсько-шведська ініціатива, спрямована на поліпшення відносин з ЄС. У грудні 2008 року Європейська Рада принципово погодилася почати цей проект.

20 березня лідери країн Європейського Союзу затвердили політику «Східного партнерства», виділивши на неї 600 млн. євро на 2009-2013 рр.

«Східне партнерство» має охопити 6 країн-сусідів Євросоюзу: Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну та Білорусь.

Саміт інавгурації «Східного партнерства» за участю глав держав - членів ЄС і країн-партнерів відбудеться 7 травня в Празі.