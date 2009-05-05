В обласному офісі Яценюка знайшли "жучка"

Наприкінці минулого тижня у ході перевірки приміщень житомирського осередку «Фронту змін» було виявлено прихований технічний засіб для отримання аудіоінформації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”, «прослушка» знаходилась у кабінеті в.о. координатора осередку Олександра ФЕЩЕНКА.

“Попередній аналіз дозволив встановити, що знайдений технічний пристрій призначений для отримання аудіоінформації та передачі її по радіоканалу, а дальність дії «прослушки» сягає 100 метрів”, йдеться у повідомленні.

Лідер «Фронту змін», народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК надіслав запит голові Служби безпеки України Валентину НАЛИВАЙЧЕНКУ з проханням відреагувати на дану ситуацію.