Росія відміняє зустріч Ради РФ-НАТО через «хамський демарш» Брюсселя

Північноатлантичний альянс не готовий до відновлення нормальних відносин з РФ, тому міністерська зустріч Ради РОСІЯ-НАТО не відбудеться, заявив ІТАР-ТАРС постпред Росії при НАТО Дмитро Рогозін. В той же час діалог на рівні послів буде продовжений.

В результаті "хамського демаршу альянсу щодо російських дипломатів" і "неадекватних дій" в плані навчань у Грузії "я вимушений констатувати, що альянс не готовий до відновлення політичного діалогу з РФ", констатував дипломат, підкресливши, що "міністерська зустріч Ради РОСІЯ-НАТО у встановлені терміни не відбудеться".

"Стежитимемо за розвитком ситуації. Я маю намір відверто обговорити ситуацію, що склалася, на найближчій посольській зустрічі Ради РФ-НАТО. Я готовий хоч завтра і колеги (посли 28 країн альянсу - прим.ред.) про це проінформовані", - сказав постпред Рогозін.

Нагадаємо, що засідання Ради РОСІЯ-НАТО на рівні міністрів закордонних справ планувалося на 19 травня. Проте глава МЗС РФ Сергій Лавров відмовився від поїздки до Брюсселя після того, як альянс оголосив про видворення двох дипломатів - старшого радника постпредства, керівника політичної секції Віктора Кочукова і аташе постпредства, відповідального секретаря російської місії Василя Чижова - за звинуваченням у шпигунстві.

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