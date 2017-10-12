Болгарська меншина в Україні відмовилася від претензій до нового закону про освіту

Представники болгарської меншини в Україні підтримали новий Закон "Про освіту", але наголосили на проблемах – відсутності кваліфікованих вчителів з болгарської мови та підручників.

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Про це йшлося під час круглого столу щодо імплементації статті 7 Закону "Про освіту", повідомляє прес-служба МОН.

"З прийняттям нового Закону "Про освіту" для болгарської меншини дещо менше змінюється, ніж, наприклад, для угорської чи румунської, бо школи з навчанням болгарською вже давно працюють за правилами, які прописані зараз. Ми розуміємо, що діти мають вчити державну мову", – повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Болгарія Красімір Мінчев.

На круглому столі були присутні представники болгарської меншини Одеської, Запорізької, Кіровоградської та Миколаївської областей. Вони наголосили на тому, що закладений в Закон підхід, коли у початкових класах діти навчаються рідною мовою, а у базовій та старшій школі – державною, є найбільш продуктивним для вивчення обох мов.

Водночас, представники болгарської меншини наголосили на проблемі підготовки вчителів та підручників для вивчення болгарської мови.

Радник Міністра освіти і науки Болгарії Ліліана Друмева наголосила, що їхня країна з великою повагою ставиться до представників болгарської меншини в Україні та готова її підтримувати.

"Я чула, що багато-хто сьогодні піднімав питання кваліфікації вчителів. Думаю, що це не буде проблемою на базі наших інститутів підвищення кваліфікації покращити знання ваших вчителів", – запропонувала Ліліана Друмева.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент Порошенко підписав закон «Про освіту», положення якого (ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали стурбованість низці країн: Польщі, Румунії, Угорщині, Греції, Болгарії. Новим законом в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав Угорщину залишити зайві емоції і тверезо оцінити реальний стан з вивченням мов у Закарпатській області.