Доповідач ПАРЄ вважає нереалістичним трирічний період для перебудови системи освіти України

Доповідач з питання нового закону про освіту в Україні, депутат від Естонії Андреас Херкель вважає нереалістичним трирічний період для перебудови системи освіти в Україні. Про це Херкель сказав під час дебатів у рамках осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Читайте такожДоповідач ПАРЄ шкодує, що український закон про освіту направили до Венеціанської комісії після ухвалення у ВРЗокрема, він заявив, що Україна має дотримуватися всіх зобов'язань щодо захисту прав національних меншин.

Водночас він зазначив, що знання державної мови підтримує інтеграцію суспільства.

"Цілком очевидно і виправдано для будь-якої, без сумніву, держави підтримувати свою державну мову. З іншого боку, Консультативний комітет з Рамкової конвенції заявив, що мова є ключовим компонентом індивідуальної та групової ідентичності, тому зберігати мови потрібно. Є ще принцип про недискримінацію", - заявив Херкель.

"Зараз влада України вирішила перейти до освіти, в основному, державною мовою ... Такого не було цілих 20 років, можна зрозуміти. Але що хвилює особисто мене, мені здається, що це не дуже реалістично, це все ж таки дуже складний процес перебудови освіти, за три роки все це зробити", - заявив Херкель.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (зокрема, ст. 7 щодо мови освіти) викликали занепокоєння низки країн - Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

У Міністерстві освіти і науки запевнили, що мовні положення нового закону не порушують Європейську хартію регіональних мов або мов меншин та Рамкову конвенцію про захист національних меншин.

Порошенко доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству освіти і науки провести з приводу цього закону необхідні консультації з європейськими партнерами, в тому числі з Радою Європи.

28 вересня міністр закордонних справ Павло Клімкін направив сьому статтю закону про освіту на розгляд Венеціанської комісії. Її висновки щодо закону будуть готові до грудня.

*** Законом вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу у навчальних закладах є державна мова - українська.

Водночас особам, які належать до національних меншин або корінних народів України, гарантується право на отримання освіти у класі або групі з навчанням мовою відповідної нацменшини або народу поряд з державною мовою.

Ті особи, які почали отримувати загальну середню освіту до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року продовжують здобувати освіту відповідно до правил, що діють до набрання цим Законом чинності, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою.