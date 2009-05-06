У Ющенка розкритикували плани Тимошенко на «газовий кредит» Москви

Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ вважає, що варіант розрахунку за газ для закачування в підземні сховища України в 2009 році коштами, отриманими авансом від різниці тарифів на його транзит через територію України, яка виникне після підвищення тарифу на транзит у 2010-му й подальших роках, використовувати недоцільно.

Про це він заявив УНІАН, коментуючи плани уряду запропонувати «Газпрому» саме такий варіант розрахунку.

Він вважає, що такий варіант стане причиною того, що Росія більше не буде ще зацікавлена піднімати тариф на транзит, оскільки зростання тарифу призводить до зменшення прибутку від «кредитування».

«Подивіться, в яку ситуацію потрапляє Росія. Вони, з одного боку, дають кредит, з іншого - їм повернеться в грошовій формі тим менше коштів, чим більше транзитний тариф», - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Такий варіант, вважає він, може призвести надалі до додаткових складнощів при вирішенні газових питань.

Разом із тим уповноважений Президента з міжнародних питань енергетичної безпеки зазначив, що в принципі не є прихильником, проте не може назвати себе супротивником варіанту розрахунку за газ коштами, отриманими авансом за транзит. Але такий варіант, зазначив він, можна використовувати «в крайньому випадку» - коли буде ясно, що ніякий інший неможливий для застосування. «Це потрібно робити надзвичайно обережно, щоб юристи з лупою вивчали документи», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він підкреслив, що газ закачувати в сховища дійсно потрібно, проте вирішити питання оплати досить складно. У зв`язку з цим Б.СОКОЛОВСЬКИЙ підкреслив, що на сьогоднішній день НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» ведуть достатньо активну роботу з пошуку відповідного варіанту оплати, проте головне, на його переконання, щоб у результаті не було зроблено стільки ж помилок, скільки було допущено при підписанні газових контрактів у січні 2009 року. «Сподіваюся, що в компанії («Нафтогазі» - УНІАН) і в уряді опрацьовують усі варіанти, а їх небагато», - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Висловлюючи свою думку з приводу побоювань Росії, що є небезпека втрати цих грошей унаслідок реформування НАК «Нафтогаз України», Б.СОКОЛОВСЬКИЙ заявив, що вони безпідставні. «Це зайві страхи з боку Росії», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня в.о. міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ повідомив, що на сьогоднішній день уряд України і НАК «Нафтогаз України» готують для ВАТ «Газпром» пропозиції щодо розрахунків за 19,5 млрд. кубометрів газу, необхідних для закачування в підземні сховища, які передбачають оплату газу коштами, отриманими авансом від різниці майбутніх і діючих тарифів на його прокачування.

Раніше на брифінгу в Москві 29 квітня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що наполягатиме на тому, щоб оплата за 19,5 млрд. кубометрів газу, який необхідно закачати в підземні газові сховища України в 2009 році, була проведена авансовими коштами, отриманими за транзит газу.

У відповідь прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявив, що такий варіант для Росії неприйнятний, і питання про форму оплати вимагає додаткового вивчення.

«Якщо «Газпром» заплатить за кредит за декілька років вперед, а потім газотранспортна система України зазнає відповідні й зафіксовані у відомому протоколі зміни, і якщо з`явиться замість НАК "Нафтогаз України" інша компанія, яка займатиметься перекачуванням газу, з кого запитати?» - сказав В.ПУТІН.