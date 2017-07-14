Порошенко шкодує, що Рада не зняла недоторканність з усіх пропонованих ГПУ депутатів

Президент Петро Порошенко шкодує, що не з усіх депутатів, на яких було внесено подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності до Верховної Ради, зняли недоторканність. Про це Порошенко повідомив під час виступу на Львівському бронетанковому заводі.

Читайте такожРозенблат відмовився здавати паспорти, поки має депутатську недоторканість «Вони (правоохоронні органи – УНІАН) зараз демонструють рішучі кроки і досягнення у боротьбі з корупцією. На цьому тижні ви це побачили в парламенті, коли, на жаль, не з усіх, але зняли недоторканність», - заявив він.

«Ніколи в історії України такого не було, коли, в тому числі, з фракцій коаліції приймається рішення про зняття недоторканності та пред’явлення підозри. Ніхто не буде мати парасольку, якщо він корупціонер», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня Верховна Рада не змогла надати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від "Народного фронту" Євгена Дейдея та позбавила депутатської недоторканності народного депутата від групи “Воля народу” Олеся Довгого.

Також Верховна Рада не надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності заступника голови фракції Радикальної партії Андрія Лозового.

Крім того, депутати позбавили депутатської недоторканності, але відмовилися дати згоду на затримання та арешт Максима Полякова («Народний фронт») та виключеного зі складу фракції «Блок Петра Порошенка» Борислава Розенблата.

13 липня Верховна Рада надала згоду на позбавлення депутатської недоторканності, затримання та арешт народного депутата від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна.