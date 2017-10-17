Порошенко щодо мітингу в Києві: ставлюся з розумінням, закликаю до мирного характеру
Президент закликав не допустити повторення трагічних подій 31 серпня 2015 року.
Президент України Петро Порошенко наголошує на необхідності забезпечення мирного характеру акції під Верховною Радою, учасники якої вимагають скасування депутатської недоторканності, внесення змін до виборчого законодавства, а також створення Антикорупційного суду. Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час спільної прес-конференції з президентом Мальти Марі-Луїз Колейро Прекою в Києві.
«Я вважаю, що мирні маніфестації є надзвичайно важливим елементом демократії, і я з розумінням ставлюсь до акцій та з повагою - до їхніх учасників», - заявив він, коментуючи сьогоднішні події під ВР.
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Крім того, президент підкреслив, що вимагає від правоохоронних органів забезпечити мирний характер акції.
«Ні в якому разі не можна допустити, щоб безвідповідальні політикани повторили трагічні події, які відбулися 31 серпня (2015 року під парламентом), які призвели до загибелі чотирьох нацгвардійців. Тому я вважаю, що це надзвичайно важливе завдання, щоб до цього відповідально поставилися і організатори (акції), і правоохоронці», - сказав Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, у Києві під стінами Верховної Ради проходить мітинг опозиції. Організатори та учасники заходу вимагають від парламенту скасувати депутатську недоторканність, змінити виборче законодавство, зробивши партійні списки відкритими, а також створити антикорупційний суд.
Правопорядок у центрі столиці охороняють близько 3,5 тис. силовиків, частково перекрито рух транспорту. За різними оцінками, участь в акції протесту під будівлею парламенту приймають кілька тисяч осіб.