Порошенко щодо мітингу в Києві: ставлюся з розумінням, закликаю до мирного характеру

Президент України Петро Порошенко наголошує на необхідності забезпечення мирного характеру акції під Верховною Радою, учасники якої вимагають скасування депутатської недоторканності, внесення змін до виборчого законодавства, а також створення Антикорупційного суду. Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час спільної прес-конференції з президентом Мальти Марі-Луїз Колейро Прекою в Києві.

«Я вважаю, що мирні маніфестації є надзвичайно важливим елементом демократії, і я з розумінням ставлюсь до акцій та з повагою - до їхніх учасників», - заявив він, коментуючи сьогоднішні події під ВР.

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Крім того, президент підкреслив, що вимагає від правоохоронних органів забезпечити мирний характер акції.

«Ні в якому разі не можна допустити, щоб безвідповідальні політикани повторили трагічні події, які відбулися 31 серпня (2015 року під парламентом), які призвели до загибелі чотирьох нацгвардійців. Тому я вважаю, що це надзвичайно важливе завдання, щоб до цього відповідально поставилися і організатори (акції), і правоохоронці», - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, у Києві під стінами Верховної Ради проходить мітинг опозиції. Організатори та учасники заходу вимагають від парламенту скасувати депутатську недоторканність, змінити виборче законодавство, зробивши партійні списки відкритими, а також створити антикорупційний суд.

Правопорядок у центрі столиці охороняють близько 3,5 тис. силовиків, частково перекрито рух транспорту. За різними оцінками, участь в акції протесту під будівлею парламенту приймають кілька тисяч осіб.