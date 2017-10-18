Арешт у Росії викраденого в Білорусі 19-річного українця: МЗС України готує ноту

Міністерство закордонних справ України готує дипломатичну ноту російській владі через рішення суду в Краснодарі (РФ) продовжити арешт викраденому в Білорусі 19-річному українцю Павлу Грибу. Про це повідомила речник МЗС Мар'яна Беца у Twitter.

"РФ цинічно бере в заручники українських громадян. Фабрикує справи. Готуємо ноту, закликаємо партнерів посилити тиск на РФ", - заявила дипломат.

Читайте такожСуд у Росії продовжив арешт викраденому ФСБшниками в Білорусі 19-річному українцю

Як повідомляв УНІАН, Октябрьський районний суд Краснодара (РФ) продовжив арешт Павлу Грибу до 4 січня 2018 року.

28 серпня член громадської ради Державної прикордонної служби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. За його словами, 24 серпня Павло поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки у соціальних мережах. Дівчина ж мала приїхати на зустріч з Росії.

Гриб-старший сказав, що Павло мав повернутися того самого дня. Коли цього не сталося, батько виїхав на пошуки сина до Гомеля, де з'ясував, що Павло перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю.

7 вересня стало відомо, що Павло утримується у слідчому ізоляторі № 5 в Краснодарі.

13 вересня суд у Краснодарі постановив заарештувати Павла до 17 жовтня. У Павла важке вроджене захворювання, йому необхідне щоденне специфічне лікування.

6 жовтня адвокат Євгенія Закревська заявила, що Європейський суд із прав людини запрошує українських лікарів до Павла, щоб вони оцінили стан його здоров'я ц дізналися, чи отримує він необхідне лікування. 12 жовтня українські медики виїхали до Краснодара.

13 жовтня у МЗС України повідомили, що Представництво МЗС РФ у Краснодарі надіслало офіційну відмову в можливості відвідування Павла українськими лікарями.