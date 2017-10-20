Путін не розуміє, чому ЄС не засудив новий закон України "Про освіту"

Президент Росії Володимир Путін здивований, що ЄС не засудив новий закон України «Про освіту».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав, виступаючи на сесії міжнародного дискусійного клубу «Валдай».

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Він зазначив, що в Україні прийняли новий закон про освіту, який «забороняє» навчання мовами нацменшин.

За його словами, цим обурилася Угорщина, Румунія і Польща, але в цілому ЄС мовчить. «Чому не засуджує? Тиша», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (ст. 7 про мову освіти в Україні) викликали занепокоєння Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Новим законом в Україні запроваджується 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Порошенко доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству освіти і науки провести з приводу цього закону необхідні консультації з європейськими партнерами, зокрема з Радою Європи.

28 вересня міністр закордонних справ Павло Клімкін направив ст. 7 закону «Про освіту» на розгляд Венеціанської комісії. Її висновок про закон буде готовий до грудня.

19 жовтня міністр освіти і науки Лілія Гриневич повідомила, що українська сторона взяла на себе зобов'язання не змінювати модель навчання в угорських школах до отримання висновків Венеціанської комісії щодо закону «Про освіту» та напрацювання спільної моделі навчання в угорських школах.