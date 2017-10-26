Чийгоз відмовився від усіх умов Росії, висунутих для його звільнення

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, який був незаконно засуджений у тимчасово окупованому Криму, заявляє, що пишається тим, що є громадянином України, і відмовився від усіх умов Росії, висунутих для його звільнення.

Читайте також"Це гарна новина": в ЄС відреагували на звільнення Чийгоза та УмероваПро це Чийгоз заявив сьогодні на брифінгу в Анкарі, який транслював телеканал «112 Україна».

Відповідаючи на запитання, чи висували умовою для звільнення прохання про помилування у президента РФ Володимира Путіна і визнання Криму російським, Чийгоз сказав: «Якби я хотів таким шляхом думати про своє звільнення, я б не сидів взагалі».

«Подібні пропозиції щодо мого ставлення до лідерів нашого народу, до України, до президента України і зміна цього ставлення - воно б було умовою для мого звільнення», - зазначив він.

«Я говорив, що я пишаюся тим, що я громадянин України, я пишаюся, що у мого народу є такі лідери. Вибір бути в складі України і бути повноцінними громадянами України - це був вибір нашого (кримськотатарського - УНІАН) народу, і такою ціною я б образив наш народ, я маю на увазі весь: і український, і кримськотатарський, тому я відмовився, природно, я навіть не обговорював це», - підкреслив Чийгоз.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня так званий «Верховний суд Криму» засудив заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Чийгоза до 8 років ув'язнення в колонії. Окупаційна влада звинуватила Чийгоза в організації масових заворушень на території окупованого Криму.

27 вересня так званий «Сімферопольський районний суд» визнав Ільмі Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії і засудив до двох років колонії-поселення. Також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.

25 жовтня голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров повідомив, що Умерова та Чийгоза видали Туреччині, і потім вони приїдуть до України.

Чубаров також заявив, що в процесі звільнення Умерова та Чийгоза були задіяні президент України, лідери інших країн, Меджліс і адвокати.

Літак з Умеровим і Чийгозом прибуде в аеропорт «Бориспіль» сьогодні о 19.50.