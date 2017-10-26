Чийгоз відмовився від усіх умов Росії, висунутих для його звільнення
Він зазначив, що якби погодився на умови Росії, то "не сидів би взагалі".
Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, який був незаконно засуджений у тимчасово окупованому Криму, заявляє, що пишається тим, що є громадянином України, і відмовився від усіх умов Росії, висунутих для його звільнення.
Читайте також"Це гарна новина": в ЄС відреагували на звільнення Чийгоза та УмероваПро це Чийгоз заявив сьогодні на брифінгу в Анкарі, який транслював телеканал «112 Україна».
Відповідаючи на запитання, чи висували умовою для звільнення прохання про помилування у президента РФ Володимира Путіна і визнання Криму російським, Чийгоз сказав: «Якби я хотів таким шляхом думати про своє звільнення, я б не сидів взагалі».
«Подібні пропозиції щодо мого ставлення до лідерів нашого народу, до України, до президента України і зміна цього ставлення - воно б було умовою для мого звільнення», - зазначив він.
«Я говорив, що я пишаюся тим, що я громадянин України, я пишаюся, що у мого народу є такі лідери. Вибір бути в складі України і бути повноцінними громадянами України - це був вибір нашого (кримськотатарського - УНІАН) народу, і такою ціною я б образив наш народ, я маю на увазі весь: і український, і кримськотатарський, тому я відмовився, природно, я навіть не обговорював це», - підкреслив Чийгоз.
Як повідомляв УНІАН, 11 вересня так званий «Верховний суд Криму» засудив заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Чийгоза до 8 років ув'язнення в колонії. Окупаційна влада звинуватила Чийгоза в організації масових заворушень на території окупованого Криму.
27 вересня так званий «Сімферопольський районний суд» визнав Ільмі Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії і засудив до двох років колонії-поселення. Також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.
25 жовтня голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров повідомив, що Умерова та Чийгоза видали Туреччині, і потім вони приїдуть до України.
Чубаров також заявив, що в процесі звільнення Умерова та Чийгоза були задіяні президент України, лідери інших країн, Меджліс і адвокати.
Літак з Умеровим і Чийгозом прибуде в аеропорт «Бориспіль» сьогодні о 19.50.