Франція закликала РФ звільнити за Умеровим і Чийгозом усіх незаконно утримуваних в Криму українців

Франція у зв'язку зі звільненням незаконно засуджених окупаційною владою в Криму заступників голови Меджлісу Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза закликала звільнити усіх незаконно утримуваних в Криму українців. Про це йдеться у заяві на сайті посольства Франції в Україні.

Читайте такожЧийгоз відмовився від усіх умов Росії, висунутих для його звільнення"Заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова відпущено на свободу. Ми ще раз закликаємо до звільнення всіх громадян України, яких, у порушення міжнародних норм, незаконно утримують на території Криму", - наголосили французькі дипломати.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня так званий «верховний суд Криму» засудив заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Чийгоза до 8 років ув'язнення в колонії.

27 вересня так званий «Сімферопольський районний суд» визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії і засудив до двох років колонії-поселення. Також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.

25 жовтня голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров повідомив, що Умерова та Чийгоза видали Туреччині, і потім вони приїдуть в Україну.

Чубаров також заявив, що в процесі звільнення Умерова та Чийгоза були задіяні президент України, лідери інших країн, Меджліс і адвокати.

Літак з Умеровим і Чийгозом прибуде в аеропорт «Бориспіль» сьогодні о 19.50.