Вибори в ОТГ: "Опора" назвала імена перших переможців
На Закарпатті стали відомі імена перших 20 переможців на місцевих виборах в ОТГ.
За попередніми даними паралельного підрахунку спостерігачів "Опори", на Закарпатті стали відомі імена перших 20 переможців на місцевих виборах в ОТГ. Про це повідомляється на сайті організації.
"Перемогу на посаду голови Баранинської ОТГ здобув діючий голова Баранинської сільської ради, самовисуванець Юрій Марусяк, який отримав 2 871 голосів виборців на дев'яти дільницях", - зазначають спостерігачі. За даними "Опори", перші результати голосування з дільниць почали надходити після 22.00.
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Згідно з паралельним підрахунком "Опора", перемогу на округах від сіл отримали наступні кандидати у депутати:
с. Баранинці – Василь Джуган, Євген Пожо, Світлана Хома, Валерій Шалаха, Мирослав Лукач, Микола Славич;
с. Холмець – Олег Голуб, Арсен-Давид Курта, Федір Ибрехси;
с. Стрипа – Владислав Дранчак;
с. Барвінок – Сергій Гарновди, Дмитро Юрочко;
с. Підгорб – Анатолій Голош, Петро Ткачук;
с. Довге Поле – Віктор Керечин, Сергій Товт;
с. Циганівці – Василь Комар;
с. Ярок – М. Гринчук, Ст. Гливка
Станом на 02:00 30 жовтня інформація про переможців в селі Великі Лази уточнюється.
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