Вибори в ОТГ: "Опора" назвала імена перших переможців

За попередніми даними паралельного підрахунку спостерігачів "Опори", на Закарпатті стали відомі імена перших 20 переможців на місцевих виборах в ОТГ. Про це повідомляється на сайті організації.

"Перемогу на посаду голови Баранинської ОТГ здобув діючий голова Баранинської сільської ради, самовисуванець Юрій Марусяк, який отримав 2 871 голосів виборців на дев'яти дільницях", - зазначають спостерігачі. За даними "Опори", перші результати голосування з дільниць почали надходити після 22.00.

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Згідно з паралельним підрахунком "Опора", перемогу на округах від сіл отримали наступні кандидати у депутати:

с. Баранинці – Василь Джуган, Євген Пожо, Світлана Хома, Валерій Шалаха, Мирослав Лукач, Микола Славич;

с. Холмець – Олег Голуб, Арсен-Давид Курта, Федір Ибрехси;

с. Стрипа – Владислав Дранчак;

с. Барвінок – Сергій Гарновди, Дмитро Юрочко;

с. Підгорб – Анатолій Голош, Петро Ткачук;

с. Довге Поле – Віктор Керечин, Сергій Товт;

с. Циганівці – Василь Комар;

с. Ярок – М. Гринчук, Ст. Гливка

Станом на 02:00 30 жовтня інформація про переможців в селі Великі Лази уточнюється.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області зафіксовані факти підкупу виборців продуктами харчування.