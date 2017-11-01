Немає ніяких підстав для послаблення санкцій проти Росії – співпрезидент ПА Євронест

Немає ніяких підстав для послаблення санкцій проти Росії. Про це сказала співпрезидент Парламентської асамблеї ЄВРОНЕСТ Ребекка Хармс на прес-конференції.

«Стало зрозуміло для членів Європарламенту, що немає можливості немає шансів послаблювати санкції проти Росії через анексію Криму. Неможливо послаблювати наші зобов’язання і думати про інші стратегії в Криму», - наголосила вона.

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За її словами, повернення на свободу двох лідерів кримських татар нагадали всім про те, що ще багато кримських татар і інших українців перебувають в ув’язненні.

Вона підкреслила, що в резолюції ПА ЄВРОНЕСТ зазначається, що немає військового вирішення тих конфліктів, які є на сході України та в Криму, а можливий тільки дипломатичний шлях їх вирішення.

Раніше стало відомо, що влада США заборонила громадянам брати участь в енергетичних проектах РФ.