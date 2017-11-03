Поліція назвала основну версію вбивства голови "БПП" у Сєвєродонецькій міськраді

Вбивство голови фракції «Блок Петра Порошенка – «Солідарність» Сєвєродонецької міської ради Сергія Самарського на підгрунті політичної діяльності розглядається як головна версія.

Читайте такожНа Луганщині вбили голову "БПП" Сєвєродонецької міськрадиЯк передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі «112 Україна» повідомила речниця Головного управління Національної поліції Луганської області Тетяна Погукай.

Вона зазначила, що за фактом убивства Самарського відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство").

На місці події продовжують працювати всі спецслужби та слідчо-оперативні групи.

«Розглядаються всі версії, жодна з версій не відкидається. Розглядається вбивство на підгрунті його політичної діяльності, бо він був дуже активною людиною в місті, і він відстоював інтереси громадян міста. Ця версія не відкидається, вона розглядається як головна», - сказала Погукай.

Крім того, зауважила речниця, версії щодо розбійного нападу та вбивства на грунті бізнесових інтересів також не відкидаються.

Як повідомляв УНІАН, раніше Погукай заявила, що Самарського знайшли сьогодні о 00.30 ночі з ознаками насильницької смерті, в нього розбито голову.

Водночас точну причину смерті поліція поки не називає, оскільки триває робота судових медиків.