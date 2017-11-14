Справа Насірова: стало відомо, коли суд розпочне розгляд

Шевченківський районний суд міста Києва розпочне розгляд обвинувального акту щодо відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова та керівника Департаменту погашення боргу ДФС 27 листопада о 16:15.

Про це повідомляється на офіційному сайті Шевченківського райсуду Києва.

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Згідно з повідомленням, потерпілим у справі виступає ПАТ "Укргазвидобування", а захищати обвинувачених будуть 11 адвокатів.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт, складений детективами Національного антикорупційного бюро, cтосовно відстороненого голови ДФС Романа Насірова та керівника Департаменту погашення боргу ДФС.

У НАБУ заявили, що підозрювані та їхні захисники ознайомлювалися з матеріалами розслідування більше трьох місяців. Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Слідство вважає, що Насіров впродовж ‎2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, особисто прийняв низку безпідставних і незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань трьом ТОВ. Ці рішення були прийняті ним з порушенням визначеної законом процедури, а саме - за відсутності належного обґрунтування та законних підстав, що спричинило державі збитки у розмірі близько 2 млрд грн.

Солом'янський райсуд 8 березня частково задовольнив клопотання прокурорів САП та обрав запобіжний захід Насірову у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави у сумі 100 млн грн, хоча САП просила встановити грошову заставу у розмірі 2 млрд грн. 16 березня Насірова було звільнено з-під варти.

У НАБУ заявили, що досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо Насірова та керівника Департаменту погашення боргу ДФС було завершено 28 липня. Насірову було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри: крім інкримінованого зловживання владою та службовим становищем (ст. 364 Кримінального кодексу України), він також підозрюється у службовому підробленні (ст.366 ККУ).

19 жовтня суд продовжив Насірову процесуальні обов’язки до 14 грудня і дозволив переміщатися по Києву та Київській області, де у Козині у нього є будинок. Раніше відсторонений чиновник не міг виїжджати за межі столиці. Водночас суд залишив Насірову обов’язок носити електронний браслет.

Керівника департаменту погашення боргу ДФС, який, за даними НАБУ, був співучасником скоєних Насіровим злочинів, було затримано 30 березня. Йому інкримінується скоєння злочинів, передбачених ч.5 ст. 27 (види співучасників), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.