Кабмін схвалив стратегію розвитку системи МВС до 2020 року

Кабінет міністрів України схвалив стратегію розвитку системи Міністерства внутрішніх справ до 2020 року. Як передає кореспондент УНІАН, відповідний документ на засіданні уряду презентувала заступник міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук.

За її словами, МВС забезпечуватиме реалізацію цілей Стратегії, керуючись такими підходами: служіння суспільству; підзвітність і демократичний цивільний контроль; залучення суспільства до процесу створення безпечного середовища; сучасні практики управління; інформатизація діяльності.

Ковальчук також зауважила, що під час роботи над проектом Стратегії було визначено сім основних пріоритетів: безпечне середовище, протидія злочинності, дотримання прав і свобод людини органами системи МВС, ефективне інтегроване управління кордонами і збалансована міграційна політика, якість і доступність послуг, ефективне врядування, прозорість і підзвітність, розвиток кадрового потенціалу та соціальний захист працівників.

Заступник міністра уточнила, що джерелами фінансування реалізації Стратегії є кошти державного бюджету, міжнародна технічна допомога та інші джерела, не заборонені законодавством.

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Стратегію спільними зусиллями підготували МВС, Державна прикордонна служба, Національна поліція, Національна гвардія, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Державна міграційна служба, Консультативна місія ЄС в Україні (EUAM Ukraine).

Раніше стало відомо, що Кабмін затвердив зміни до документів у сфері безпеки дорожнього руху.