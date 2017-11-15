Посли G7 закликали Україну провести виборчу реформу до виборів у 2019 році

Посли країн G7 (США, Великобританія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія) відзначили необхідність проведення виборчої реформи в Україні до виборів у 2019 році. Про це УНІАН поінформували у посольстві Італії, яка головує у G7 у 2017 році.

Читайте такожПосол ЄС не розуміє зволікань України із призначенням нового складу ЦВК"Ми вітаємо Верховну Раду з ухваленням у першому читанні проекту Виборчого кодексу №3112-1. Ми єдині в думці, що вже настав час для проведення виборчої реформи, аби забезпечити принаймні рік для її впровадження перед виборами 2019 року", - наголосили дипломати.

"Вважаємо, що до другого читання ще залишається простір для прозорого, всеохоплюючого та консультативного процесу, який має забезпечити подальше зміцнення демократичного представництва, у тому числі – через дієві санкції за порушення норм виборчого законодавства та неналежне використання державних ресурсів, з метою розширення політичної участі та представництва вразливих спільнот і меншин, зокрема, жінок та внутрішньо переміщених осіб, а також для того, щоб прискорити реформу політичного фінансування", - заявляють керівники дипломатичних відомств.

"Ми також закликаємо до оновлення у 2017 році складу Центральної виборчої комісії (ЦВК) шляхом призначення членів ЦВК на всі ті 13 посад у складі комісії, термін перебування на яких вичерпано. Це дасть змогу створити політично збалансовану виборчу комісію з потужними довготривалими повноваженнями, що працюватиме за підтримки осучасненого механізму організації виборчого процесу", - наголосили посли країн G7.

Також вони висловлюють переконання, що виборчі реформи, здійснювані з дотриманням відповідних міжнародних зобов'язань і стандартів, є ключовою запорукою повноцінної реалізації потенціалу України.

"Ефективні виборчі процеси, що користуються довірою, та забезпечувана ними легітимність виборних інституцій та лідерів матимуть вагомий вплив на довготривале зміцнення демократії, політичну стабільність і поступ економіки", - підсумували дипломати.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні Виборчий кодекс, поданий головою парламенту Андрієм Парубієм та народними депутатами Олександром Черненком і Леонідом Ємцем.

За підтримку законопроекту №3112-1 проголосували 226 (за необхідного мінімуму 226) із 368 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

В Євросоюзі очікують ухвалення в Україні Виборчого кодексу до кінця року.