Посли G7 закликали Україну провести виборчу реформу до виборів у 2019 році
Посли єдиноголосно висловилися за необхідність проведення виборчої реформи, аби забезпечити принаймні рік для її впровадження перед виборами 2019 року
Посли країн G7 (США, Великобританія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія) відзначили необхідність проведення виборчої реформи в Україні до виборів у 2019 році. Про це УНІАН поінформували у посольстві Італії, яка головує у G7 у 2017 році.
Читайте такожПосол ЄС не розуміє зволікань України із призначенням нового складу ЦВК"Ми вітаємо Верховну Раду з ухваленням у першому читанні проекту Виборчого кодексу №3112-1. Ми єдині в думці, що вже настав час для проведення виборчої реформи, аби забезпечити принаймні рік для її впровадження перед виборами 2019 року", - наголосили дипломати.
"Вважаємо, що до другого читання ще залишається простір для прозорого, всеохоплюючого та консультативного процесу, який має забезпечити подальше зміцнення демократичного представництва, у тому числі – через дієві санкції за порушення норм виборчого законодавства та неналежне використання державних ресурсів, з метою розширення політичної участі та представництва вразливих спільнот і меншин, зокрема, жінок та внутрішньо переміщених осіб, а також для того, щоб прискорити реформу політичного фінансування", - заявляють керівники дипломатичних відомств.
"Ми також закликаємо до оновлення у 2017 році складу Центральної виборчої комісії (ЦВК) шляхом призначення членів ЦВК на всі ті 13 посад у складі комісії, термін перебування на яких вичерпано. Це дасть змогу створити політично збалансовану виборчу комісію з потужними довготривалими повноваженнями, що працюватиме за підтримки осучасненого механізму організації виборчого процесу", - наголосили посли країн G7.
Також вони висловлюють переконання, що виборчі реформи, здійснювані з дотриманням відповідних міжнародних зобов'язань і стандартів, є ключовою запорукою повноцінної реалізації потенціалу України.
"Ефективні виборчі процеси, що користуються довірою, та забезпечувана ними легітимність виборних інституцій та лідерів матимуть вагомий вплив на довготривале зміцнення демократії, політичну стабільність і поступ економіки", - підсумували дипломати.
Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні Виборчий кодекс, поданий головою парламенту Андрієм Парубієм та народними депутатами Олександром Черненком і Леонідом Ємцем.
За підтримку законопроекту №3112-1 проголосували 226 (за необхідного мінімуму 226) із 368 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
В Євросоюзі очікують ухвалення в Україні Виборчого кодексу до кінця року.