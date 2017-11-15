Росія починає нервувати через підтримку іноземними країнами українського бачення миротворчої місії - МЗС

Російська Федерація починає нервувати через підтримку іноземними країнами українського бачення щодо розміщення миротворчої місії на усій території Донбасу, включно з неконтрольованою урядом України ділянкою українсько-російського кордону. Про це речник МЗС Мар’яна Беца сказала в ефірі радіо "Голос Столиці".

Читайте такожУ Путіна не вгамовуються: вважають, що Україна має намір зробити з миротворців ООН "окупаційні війська" для ДонбасуЗокрема, її запитали, про що нещодавно говорили спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер та міністр закордонних справ Павло Клімкін після зустрічі спецпредставника США з помічником президента РФ Владиславом Сурковим у Белграді (Сербія).

Речник сказала, що український міністр постійно спілкується з Волкером, "тому що зараз йде, в принципі, узгодження питання направлення в Україну миротворчої місії".

За її словами, тема направлення місії з підтримання миру на Донбасі є однією з головних під час розмов.

"І ми узгоджували з нашими партнерами, не тільки з США, а також з Німеччиною, Францією, довели до відома інших партнерів у Раді безпеки (ООН) нашу позицію - у нас фактично узгоджена спільна позиція щодо миротворчої місії, що вона має, перш за все, поширюватись на усю територію окупованого Донбасу. По-друге - обов'язково включати неконтрольовану ділянку кордону, звичайно, чого не хоче Російська Федерація, тому що саме там відбувається величезний потік найманців, зброї, техніки і військових підрозділів збройних... По-третє, обов'язково ніякої легалізації, ніяких розмов погодження з так званими цими маріонетками і бути не може, чого хоче Росія", - наголосила Беца.

Також вона сказала, що "ніяких росіян і російських миротворців бути не може".

"Ми обговорюємо безпосередньо зі спецпредставником США по Донбасу зараз якраз питання цієї миротворчої місії, тобто ми узгоджуємо наші основні елементи, логіку направлення миротворчої місії. Але зараз ми працюємо також і з іншими партнерами, тому що нам потрібна підтримка всіх членів Ради безпеки", - сказала Беца.

Крім того, дипломат сказала, що є розуміння того, що Росія фактично не зацікавлена в тому, аби механізм направлення миротворців на Донбас розвивався попри внесення у вересні російського проекту резолюції до Ради безпеки ООН.

Також вона заявила, що робота над російським проектом резолюції не ведеться. "Ми не працюємо в рамках цього проекту. Це воно медійно може так виглядає, а насправді, ми абсолютно не працюємо по цьому проекту. Взагалі ніхто з партнерів в рамках ООН не підтримав цей російський проект і він не розглядався ні на якому офіційному форумі, ні на яких комітетах. Абсолютно всі розуміють, для чого він був внесений. Ми обговорюємо логіку миротворчого процесу, ми обговорюємо елементи основні, тому що є певний механізм, як вони направляються, з чого складається миротворча місія, і звичайно, росіяни нервують, тому що вони бачать, що нас підтримують і Штати, і Німеччина, і Франція, і багато наших інших партнерів. Ми маємо підтримку Великої Британії", - сказала Беца.

"Ми узгоджуємо і проводимо консультації також з іншими партнерами і Росія починає нервувати. Це видно навіть по їхнім заявам", - наголосила Беца.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що Україна, США та Німеччина мають фактично готовий проект резолюції ООН стосовно миротворчої місії на Донбасі.

Довідка УНІАН. 20 вересня президент Петро Порошенко звернувся до Ради безпеки ООН з приводу розгортання миротворчої місії на Донбасі. Під час виступу на загальних дебатах 72-ї сесії Генасамблеї ООН він наголосив, що миротворча місія ООН має бути розгорнута на всій території окупованого Донбасу, включаючи кордон.

Своєю чергою в РФ заявляють, що повноцінна миротворча операція на окупованому Донбасі є неприйнятною з погляду Мінських угод, і наполягають, що миротворці ООН повинні базуватися лише на лінії розмежування на Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.