Активісти їздили до маєтку Порошенка та палили шини під Адміністрацією президента (відео)

У суботу, 18 листопада, активісти «Руху визволення» приїхали до маєтку президента України Петра Порошенка, а потім поїхали на Банкову, де підпалили шини під Адміністрацією президента. Про це пише Українська правда.

Активісти вимагають пояснити, де перебуває грузинський доброволець АТО Вано Надірадзе. За їхніми даними, його депортували до Грузії, але українські силовики цього офіційно не підтверджують, а у Тбілісі його також не можуть знайти.

Спочатку активісти поїхали до маєтку Порошенка з вимогою пояснити, де перебуває Надірадзе. Але до них ніхто не вийшов, а сам будинок перебуває під посиленою охороною.

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Після того мітингувальники поїхали на Банкову і підпалили шини під Адміністрацією президента. Під час цього дійства активісти ледь не перекинули білий мікроавтобус, бо вони стверджували, що він за ними стежив. Але у ситуацію втрутився народний депутат Єгор Соболєв і попросив активістів цього не робити. Виявилося, що у мікроавтобусі перебували співробітники СБУ.

Нагадаємо, 17 листопада екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що спецназ викрав з дому журналіста провідної грузинської телекомпанії Руставі-2 Тамаза Шашвіашвілі і двох його друзів. У свою чергу нардеп Юрій Дерев'янко заявив, що 17 листопада невідомі схопили і повезли грузинського добровольця АТО Вано Надірадзе, а також Тамаза Шавшішвілі, Зураба Цинцадзе і Мамуку Абшідзе в аеропорт "Київ", щоб видворити за межі країни.