Євросоюз продовжив мандат Консультативної місії ЄС в Україні до травня 2019 року

Європейська Рада продовжила дію мандату Консультативної місії Європейського союзу (EUAM) в Україні до 31 травня 2019 року та затвердила бюджет на суму 32 млн євро на наступні 18 місяців.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне повідомлення було розповсюджено сьогодні в Брюсселі Радою ЄС.

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В Раді нагадали, що EUAM була розгорнута в Україні з грудня 2014 року, маючи на меті підтримку українських державних установ у реформуванні сектору цивільної безпеки. Місія є одним із центральних елементів посиленої підтримки, яку ЄС надає українській владі останніми роками.

Зокрема, EUAM прагне зміцнювати та підтримувати реформи в державних установах, таких як поліція, інші правоохоронні органи та судовий сектор, включно з прокуратурою. Місія надає стратегічні консультації українській владі, які підтримуються оперативною діяльністю, включно з навчанням, з метою розвитку стабільних, підзвітних та ефективних служб безпеки, що зміцнюють верховенство права. Цей процес, у кінцевому підсумку, покликаний відновити довіру українського народу до своїх служб цивільної безпеки, які зазнали обвинувачень у корупції та зловживаннях.

EUAM - це незбройна цивільна місія зі штаб-квартирою в Києві та регіональними представництвами у Львові та Харкові. Скоро представництво буде відкрито і в Одесі.