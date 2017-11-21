"Давайте знімемо із себе шаровари": Руслана пояснила, чому Україні потрібна культурна революція (відео)

Україні сьогодні не потрібна українізація, вважає українська співачка Руслана Лижичко в ефірі "Свободи слова".

"Я виступала в Краматорську... Там люди ходили із синьо-жовтим прапором. У мене немає ні ілюзій, ні стереотипів, що там щось потрібно українізувати. Я проти такого слова як "українізація". Колись свого часу була русифікація, і нам нав'язували, давали контент, фільми, переписували історію", - заявила Руслана.

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За словами співачки, їй зараз не вистачає культурної революції в Україні, якої вона чекала після Майдану.

"Усі люди зараз прагнуть отримати новий образ імідж України, українця, щоб ідентифікувати себе – не тільки з вишиванками... Мені не вистачає культурної революції. Давайте знімемо із себе шаровари", – додала вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Кельні українська співачка і громадський діяч Руслана Лижичко отримала престижну нагороду ім. Льва Копелева.