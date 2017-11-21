Порошенко сьогодні підпише закон, що прирівнює поранених під час Революції гідності до учасників бойових дій

10:09, 21 листопада 2017
Політика
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Порошенко зазначив, що тепер очевидно, що учасники Революції гідності робили ту ж саму справу, що й солдати на фронті.

фото УНИАН

Президент Петро Порошенко заявляє, що сьогодні підпише закон про внесення змін до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (№5697). Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час урочистостей з нагоди Дня десантника на Михайлівській площі у Києві.

Читайте такожРада прирівняла поранених під час Революції гідності до учасників бойових дій «Тепер вже очевидно, що спецоперація Кремля зі зриву підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом теж була частиною гібридної війни проти України. Тому учасники Революції гідності робили ту ж саму справу, що й солдати на фронті», - заявив він.

«Невипадково, саме вони в 2014 році стали першими добровольцями. Тим, хто на барикадах Майдану отримав поранення чи втратив здоров’я, віднині надається статус учасника бойових дій», - додав глава держави.

Він нагадав, що відповідний закон Верховна Рада ухвалила минулого тижня. «Я сьогодні його підпишу», - додав президент.

Порошенко переконаний, що такий крок підтримає і суспільство, і українських воїнів, які боронять Україну від російської агресії, в тому числі й присутні на Михайлівській площі українські воїни-десантники.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада Верховна Рада ухвалила урядовий закон про внесення змін до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (№5697).

Ухваленим документом закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" доповнюється новим розділом щодо статусу постраждалих учасників Революції гідності, пільг та гарантій їх соціального захисту.

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Теги: #учасники революції гідності#соцгарантії учасника революції