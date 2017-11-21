Порошенко сьогодні підпише закон, що прирівнює поранених під час Революції гідності до учасників бойових дій

Президент Петро Порошенко заявляє, що сьогодні підпише закон про внесення змін до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (№5697). Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час урочистостей з нагоди Дня десантника на Михайлівській площі у Києві.

Читайте такожРада прирівняла поранених під час Революції гідності до учасників бойових дій «Тепер вже очевидно, що спецоперація Кремля зі зриву підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом теж була частиною гібридної війни проти України. Тому учасники Революції гідності робили ту ж саму справу, що й солдати на фронті», - заявив він.

«Невипадково, саме вони в 2014 році стали першими добровольцями. Тим, хто на барикадах Майдану отримав поранення чи втратив здоров’я, віднині надається статус учасника бойових дій», - додав глава держави.

Він нагадав, що відповідний закон Верховна Рада ухвалила минулого тижня. «Я сьогодні його підпишу», - додав президент.

Порошенко переконаний, що такий крок підтримає і суспільство, і українських воїнів, які боронять Україну від російської агресії, в тому числі й присутні на Михайлівській площі українські воїни-десантники.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада Верховна Рада ухвалила урядовий закон про внесення змін до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (№5697).

Ухваленим документом закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" доповнюється новим розділом щодо статусу постраждалих учасників Революції гідності, пільг та гарантій їх соціального захисту.