Експерт: посилення впливу Росії ускладнює роботу дипломатів

Основним чинником, який негативно впливає на реалізацію зовнішньополітичних інтересів України, є внутрішня ситуація в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України Григорій ПЕРЕПЕЛИЦЯ на круглому столі на тему: “Зовнішня політика України: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети”.

“Основними чинниками, які негативно впливають на реалізацію зовнішньополітичних інтересів, є внутрішні чинники. Це системна політична криза, яка призводить до страшенної розбалансованості у прийнятті зовнішньополітичних рішень, непослідовності і неефективності реалізації цих рішень на міжнародній арені”, - сказав він.

За словами Г.ПЕРЕПЕЛИЦІ, українські дипломати стають заручниками цієї розбалансованості влади всередині країни і, незважаючи на їх зусилля з реалізації ключових напрямків зовнішньої політики, не можуть досягти належного ефекту. “Українській дипломатії досить важко відстоювати інтереси країни при такій розбалансованості влади всередині країни”, - додав він.

Експерт також відзначив посилення впливу Росії, що ускладнює роботу українських дипломатів, особливо при реалізації євроінтеграційного і євроатлантичного напрямків.

Г.ПЕРЕПЕЛИЦЯ зазначив, що у відносинах України з Росією є “системна криза”. В основі цих відносин лежать антагоністичні протиріччя, які породжені статусними проблемами Росії, зокрема відновленням Росії в форматі великої держави, де Україна не проглядається як суверенна і незалежна держава. Г.ПЕРЕПЕЛИЦЯ прогнозує, що ці протиріччя будуть посилюватись. “Очевидно, що ця тенденція у відносинах з Росією набирає сили, і, очевидно, ми маємо готуватися до нової війни, питання тільки в тому, в якій формі буде ця війна“, - сказав він.

За словами Г.ПЕРЕПЕЛИЦІ, на сьогодні ключове питанням для зовнішньої політики - як уникнути цієї війни і досягти більш-менш збалансованих відносин з Росією. “Фактично відносини з Росією носять системний виклик для державності і суверенітету України, і тому постає питання, які моделі відносин ми маємо побудувати з Росією для того, щоб досягти добросусідських відносин”, - сказав він, зазначивши, що, на жаль, жоден з українських урядів не зміг побудувати відносини з Росією, які б враховували інтереси обох держав.