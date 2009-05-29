Ющенку розказали про конвертаційний центр за участі 6 банків

Голова СБУ Валентин Наливайченко доповів Президенту Віктору Ющенку про результати спільної діяльності Служби безпеки та Генеральної прокуратури щодо боротьби із злочинами в банківській сфері. Йдеться про викриття у результаті масштабної спецоперації законспірованого конвертаційного центру, який займався протиправним оберненням у готівку безготівкових грошових коштів та надавав послуги з мінімізації обов`язкових платежів до держбюджету близько 300 підприємствам у різних регіонах України, повідомляє прес-служба Президента України.

«Увага була прикута насамперед до боротьби Прокуратури та СБУ з корупцією у банківській сфері, передусім, незаконному виведенню за кордон бюджетних коштів через фіктивні контракти, які в подальшому використовувалися, у тому числі, й для фінансування контрабандної діяльності», – сказав Наливайченко, додавши: найбільша небезпека діяльності викритого злочинного угрупування полягала також у тому, що воно підробляло векселя для незаконного відшкодування ПДВ, фактично вимиваючи своїми оборудками кошти з Держбюджету.

За словами Наливайченка, участь у незаконних оборудках брали 20 фіктивних підприємств, розрахункові рахунки яких були відкриті в шести банках Києва та Дніпропетровська. Щомісячний обіг коштів підприємств, підконтрольних учасникам «конвертаційного центру», складав близько 30 млн. доларів.

Зараз, зазначив керівник СБУ, в цих банківських установах працюють слідчі групи, рахунки 20 фіктивних комерційних структур заарештовані. У результаті проведеної операції, сказав Наливайченко, зокрема було затримано кур`єра, в якого вилучено понад 500 тисяч гривень готівкою та векселя фіктивних комерційних структур на загальну суму 7,5 мільйона гривень, які зловмисники планували використати для незаконного відшкодування ПДВ.

«Власники банків, на наше тверде переконання, знали про існування фіктивних підприємств, фіктивних контрактів у своїх банківських установах – а відтак, шляхом подальших слідчих дій ми разом з Прокуратурою не тільки документуватимемо, але й притягнемо їх до відповідальності», - сказвав Наливайченко.

Керівник СБУ особливо наголосив, що наразі триває інкасаторська робота із виявлення обсягів коштів, що ще планувалися на незаконний вивід за кордон.

Як доповів Президентові керівник СБУ, протиправна діяльність організованого злочинного угрупування була задокументована, матеріали скеровані до прокуратури Дніпровського району Києва, яка вчора порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України – за фактом службового підроблення та зловживання службовим становищем з боку посадових осіб.