В Гаазькому суді пояснили, після чого зможуть розглянути питання про анексію Криму

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі зможе розглядати питання про анексію Криму Росією у випадку внесення відповідної поправки до Римського статуту.

Про це в інтерв’ю власному кореспонденту УНІАН повідомив керівник відділу у зв'язках з громадськістю Міжнародного кримінального суду, речник Фаді Ель Абдалла.

За його словами, поправка буде предметом обговорення на Асамблеї держав, які визнали Римський статут, що відбудеться у Нью-Йорку з 4 по 14 грудня.

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За словами Ель Абдалли, зараз триває дискусія, чи відбудеться голосування за поправку цього року.

«Представники окремих держав кажуть, що перед голосуванням повинні бути домовленості щодо деяких аспектів поправки, інші кажуть, що це не потрібно і що необхідно голосувати в першу чергу. Це питання буде частиною дискусії, яка відбудеться цього року на Асамблеї. Але на даний момент я не можу бути впевненим, відбудеться це голосування чи ні. Це питання, яке держави вирішуватимуть під час обговорення», - сказав він.

Ель Абдалла уточнив, що мова йде про активацію поправки про злочини агресії.

«Злочин агресії – це коли держава нападає на іншу суверенну державу, що включає в себе багато різних елементів», - наголосив він, уточнивши, що анексія є «частиною нападу на суверенну державу».

Відповідаючи на запитання, чи може ця поправка також сприяти розгляду справ про злочини, скоєні у минулому, речник суду зауважив, що, «згідно із загальним правилом, статті кримінальної відповідальності не застосовуються ретроактивно».

«Я не можу спекулювати з цього приводу з простої причини, яка полягає в такому: по-перше, нам потрібно побачити, чи просуватиметься це питання вперед, чи буде активована поправка щодо злочину агресії, і, якщо вона активується, чи буде можливість кваліфікувати деякі (злочини) як злочини, що тривають. Це означає, що це ще відбувається зараз, після набуття поправкою чинності. Злочини, що тривають, можуть бути в юрисдикції Суду, навіть якщо вони скоєні раніше», - пояснив Ель Абдалла.

Як повідомляв УНІАН, Україна 20 січня 2000 року підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду, однак досі не ратифікувала його. Для ратифікації Римського статуту Україною необхідно внести зміни до Конституції, тому що на заваді цьому стоїть рішення Конституційного суду від 2001 року, яким статут визнано таким, що не відповідає Конституції.

2 червня 2016 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» (№3524). В Прикінцевих та перехідних положеннях зазначено, що цей закон набирає чинності через три місяці з дня, наступного за днем його опублікування, крім ряду положень. Зокрема, положення ст.124, яка передбачає що: «Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, визначених Римським статутом Міжнародного Кримінального суду», набирає чинності лише через 3 роки з дня, наступного за днем опублікування даного закону.