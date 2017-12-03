Луценко заявив, що весь апарат агентів НАБУ наразі є поза законом

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає, що агенти Національного антикорупційного бюро користуються контрабандною апаратурою для пошуку корупціонерів.

Про це він заявив сьогодні в ефірі ТСН.Тиждень.

"Так звані агенти НАБУ набрані з порушенням закону. Закон вимагає усіх працівників набирати на відкритому конкурсі. Проте десятки агентів, в тому числі й ті двоє, які були зафіксовані на конспіративній квартирі, обрані на закритих процедурах, що суперечить закону", - зазначив Луценко.

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На його думку, в НАБУ працюють "нелегальні агенти".

"Вони використовують незаконні методи провокації. Ніхто з них не допущений до державної таємниці. Але їм надаються матеріали прослуховування СБУ, що є кримінальним злочином. Вони самі використовують в Україні незареєстровану прослуховувальну техніку, яка завезена контрабандним шляхом. Отримані з неї матеріали вони також використовують у своїй роботі", - сказав генпрокурор.

За його словами, "це величезний букет нелегального угруповання, яке діє нелегальними методами нелегальною апаратурою".

"Тепер я розумію всю повноту проблеми НАБУ. Весь апарат агентів наразі є поза законом", - наголосив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України заявляє про викритий у приватному будинку «таємний офіс» Національного антикорупційного бюро України, де незаконно зберігалась документація із грифом «таємно».

Нагадаємо, 30 листопада в НАБУ заявили, що напередодні під час документування «одного з епізодів за участі першого заступника голови Державної міграційної служби оперативники СБУ під керівництвом прокурорів ГПУ незаконно затримали детектива Національного бюро, який працював під прикриттям».

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За інформацією НАБУ, посадовець міграційної служби неодноразово озвучувала вимогу щодо отримання «заохочення» у сумі 30 тис. доларів США - спочатку за позитивне вирішення питання про надання іноземцю громадянства України, а згодом - за надання посвідки на тимчасове проживання на території України.

Також у бюро наголосили, що з моменту початку спецоперації у квітні 2017 року задокументовано ще чимало фактів незаконної діяльності «організованого злочинного угруповання у складі нинішніх та колишніх працівників центрального апарату та територіальних підрозділів ДМСУ».

У НАБУ висловили переконання, що «має місце спланована диверсія» проти працівників бюро і САП, реалізована «СБУ та санкціонована генеральним прокурором України».

Своєю чергою, перший заступник голови ДМС Діна Пімахова заявила, що з власної ініціативи подала заяву до СБУ щодо пропозиції хабара. Вона повідомила, що чоловік, який назвався представником іноземної компанії, увійшов до неї в довіру і почав пропонувати вирішити питання щодо сприяння незаконній легалізації іноземців. Пімахова стверджує, що відмовила чоловіку, однак той продовжував пропонувати їй вирішити питання, натякаючи про грошову винагороду. Пімахова заявила, що після цього написала заяву в СБУ.

Того ж дня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що агенту НАБУ оголосять про підозру за ст. 370 (провокація хабара) і ст. 369 (давання хабара) Кримінального кодексу України. На його думку, що працівники НАБУ вчинили провокацію проти чиновника міграційної служби.