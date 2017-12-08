Депутат каже, що Порошенко особисто просив зняти Соболєва з посади голови антикорупційного комітету (відео)

Президент України Петро Порошенко особисто просив зняти депутата Єгора Соболєва з посади голови антикорупційного комітету Верховної Ради.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" розповів народний депутат з "Блоку Петра Порошенка" Мустафа Найєм, передає ТСН.

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"Петро Олексійович Порошенко, за моєю інформацією (я достовірно це знаю), особисто просив і партнерів по коаліції, і депутатів "Опозиційного блоку" зняти Єгора Соболєва", - сказав він.

Також Найєм стверджує, що Порошенко пропонував Соболєву призначити лояльного до президента аудитора НАБУ, але Соболєв відмовив у цьому.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня Верховна Рада ухвалила постанову про відкликання Соболєва з посади голови комітету з питань запобігання і протидії корупції. Рішення підтримали 256 народних депутатів із 378, зареєстрованих у сесійній залі. При цьому Соболєв залишиться членом комітету.