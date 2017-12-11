Запит російськомовних громад можна задовольнити збереженням викладання мови і літератури - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що запит російськомовних громад можна задовольнити збереженням викладання російської мови та літератури. Про це глава українського зовнішньополітичного відомства України повідомив у Twitter.

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"Новий закон про освіту надає достатньо можливостей для розвитку мов нацменшин. Разом з громадами маємо розробити план його застосування. Без української мови у наших громадян немає майбутнього у власній країні. І це стосується всіх, включно з росіянами", - заявив Клімкін.

"Запит російськомовних громад можна задовольнити збереженням викладання мови та літератури. Маємо розмовляти з громадами, інакше за нас це робитиме Росія. Треба розрізняти підтримку мови як самоідентифікації та у місцях компактного проживання і мови комунікації та гібридної агресії", - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, у рекомендаціях Венеціанської комісії йдеться, що 4 параграф 7 статті не забезпечує рішення для мов, які не є офіційними для Євросоюзу і, зокрема, російської мови, яка є поширеною мовою спілкування. Зазначається, що менш сприятливе ставлення до російської мови складно виправдати і з цієї причини порушується проблема дискримінації.

"Керуючись вищевикладеним, належним рішенням буде неодмінне внесення змін у статтю 7 та заміна її більш збалансованими та дещо чіткішими сформульованими положеннями", - йдеться у рекомендаціях ВК.