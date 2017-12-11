Запит російськомовних громад можна задовольнити збереженням викладання мови і літератури - Клімкін
Новий закон про освіту надає достатньо можливостей для розвитку мов нацменшин, заявив Клімкін.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що запит російськомовних громад можна задовольнити збереженням викладання російської мови та літератури. Про це глава українського зовнішньополітичного відомства України повідомив у Twitter.
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"Новий закон про освіту надає достатньо можливостей для розвитку мов нацменшин. Разом з громадами маємо розробити план його застосування. Без української мови у наших громадян немає майбутнього у власній країні. І це стосується всіх, включно з росіянами", - заявив Клімкін.
"Запит російськомовних громад можна задовольнити збереженням викладання мови та літератури. Маємо розмовляти з громадами, інакше за нас це робитиме Росія. Треба розрізняти підтримку мови як самоідентифікації та у місцях компактного проживання і мови комунікації та гібридної агресії", - наголосив міністр.
Як повідомляв УНІАН, у рекомендаціях Венеціанської комісії йдеться, що 4 параграф 7 статті не забезпечує рішення для мов, які не є офіційними для Євросоюзу і, зокрема, російської мови, яка є поширеною мовою спілкування. Зазначається, що менш сприятливе ставлення до російської мови складно виправдати і з цієї причини порушується проблема дискримінації.
"Керуючись вищевикладеним, належним рішенням буде неодмінне внесення змін у статтю 7 та заміна її більш збалансованими та дещо чіткішими сформульованими положеннями", - йдеться у рекомендаціях ВК.