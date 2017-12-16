Чи працюватиме новий закон про аліменти

Коли Верховна Рада ухвалювала закон про посилення відповідальності за несплату аліментів, то заледве хто очікував, що це призведе до повного оголення в центрі Києва актора, шоумена Антіна Мухарського, який роздягнувся на знак протесту. Звичайно, були і особисті мотиви, адже його розбірки з колишньою дружиною відомі навіть тим, хто дуже далекий від українського шоубізу. Втім, закон дійсно містить речі, які не варто ігнорувати.

Проблема несплати аліментів в Україні є досить гострою. В парламенті називалися цифри - від 500 до 600 тисяч дітей не отримують утримання від батьків за тих, чи інших обставин. Причому, у більшості випадків йдеться про залишення дитини з мамою, а батько не хоче або не може сплачувати аліментів. Втім, кожен може згадати і навести приклади якихось знайомих, де після розлучення, зазвичай, жінці, доводиться самій утримувати дитину, або й кілька дітей. Бувають історії, коли жінки категорично не хочуть бачити ні колишнього чоловіка, ні його аліментів. А бувають і такі, коли батько платить аліменти, але йому не дають зустрічатися з дітьми…

Проблема несплати аліментів в Україні є досить гострою: від 500 до 600 тисяч дітей не отримують утримання від батьків за тих, чи інших обставин

В кожній ситуації кожен матиме свої аргументи, але, найчастіше, це намагання через дітей помститися за всі справжні і надумані образи двох дорослих людей.

Повертаючись до закону про посилення відповідальності за несплату аліментів, ним, зокрема, передбачається кілька неприємних обмежень. Наприклад, якщо заборгованість через несплату аліментів більше, ніж шість місяців, то неплатник тимчасово позбавляється права керувати транспортним засобом. Виключення допускається для тих, хто заробляє керуванням авто на життя, водіїв-інвалідів, при проходженні боржником строкової військової служби і т.д. Також за шість місяців несплати аліментів встановлюється і тимчасове обмеження у праві користування вогнепальною мисливською та пневматичною зброєю. Але найнеприємніше для боржника, що до погашення заборгованості у повному обсязі для нього встановлюється тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України.

Доповідач по законопроекту народний депутат Андрій Помазанов нагадав, що досі передбачалося, що у державного виконавця «є право на введення такого обмеження». Відтепер, після прийняття нового закону, «ми робимо обов'язком державного виконавця зробити так, щоб людина, яка не сплачує аліменти і свої аліментні зобов'язання, не виїжджала за кордон».

Ще однією новою нормою ухвалення закону є внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Його доповнено новою статтею, яка передбачає залучення осіб, які вчинили адміністративне правопорушення до суспільно корисних робіт, які оплачуються. Тобто за шість місяців несплати аліментів боржнику можуть призначити такі роботи на строк від 120 до 240 годин. За словами міністра юстиції Павла Петренка, така норма буде застосовуватись до тих боржників, які не мають грошей. Мовляв, якщо грошей немає, «ідеш на суспільно-корисні роботи, допомагаєш громаді - прибираєш вулиці, прибираєш кладовища, а гроші йдуть дитині».

Противники ухвалення цього закону найбільше зло бачать у тому, що з вступом у силу такого закону, державні та приватні виконавці отримають необмежену владу

У свою чергу, противники ухвалення цього закону просять президента України ветувати документ (наразі його ще не направили йому на підпис). Найбільше зло вони бачать у тому, що з вступом у силу такого закону, державні та приватні виконавці отримають необмежену владу.

Так, адвокат Ольга Додух зазначає, що такі широкі повноваження можуть призвести до корупційних зловживань. За її словами, найперше, проблема у тому, що всі обмеження будуть виноситися не судовим рішенням, а певною особою-виконавцем, яка не захищена від різного роду впливів і тому не може виносити неупереджені рішення. Крім того, адвокат нагадала, що сьогодні в Україні є масові невиплати зарплат: «І яким чином державний виконавець має оцінювати, чи є певна ситуація ухиленням від сплати аліментів, чи ні? Тільки ухилення неплатника аліментів, а не лише встановлення факту самої наявності заборгованості, має встановлюватись для того, щоб обмежити його в якихось правах…».

Втім, якщо зважити позитиви і ризики нового закону, він-таки має бути підписаний. Адже, якщо це спонукає хоча б частину злісних неплатників аліментів, які живуть не бідуючи, підтримувати своїх дітей, то це вже виправдає його існування. Втім, він потребує допрацювання – механізмів контролю витрат аліментів, щоб зняти будь-які закиди неплатників про те, що колишні дружини можуть використовувати кошти на дитину «на свої помади». Без таких механізмів добрі наміри, закладені в законі, можуть так і залишитись нереалізованими.

Надія Пришляк