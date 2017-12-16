Прокуратура назвала кількість оголошених у розшук екс-депутатів Верховної Ради Криму (документ)

Прокуратура Автономної республіки Крим повідомляє, що станом на грудень 2017 року оголошені в розшук 75 колишніх депутатів Верховної Ради Криму. Про це йдеться у відповіді прес-служби прокуратури на інформаційний запит Крим.Реалії.

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При цьому прокуратура не назвала імена ще 19 кримських екс-депутатів «в зв'язку з проведенням щодо них досудового розслідування».

​На території Криму і міста Севастополя 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світом «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія анексувала цю територію. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.