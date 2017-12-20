Волкер пояснив необхідність надання летальної зброї: іноземні сили окупували частину України

Спілкуючись з пресою після дискусії в Atlantic Council стосовно миротворчої місії на Донбасі, спеціальний представник США Курт Волкер наголосив на незмінності позиції США стосовно надання зброї Україні.

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Як передає Голос Амерки, він відкинув зауваження про те, що надання летальної зброї Україні означатиме ескалацію конфлікту.

"Україна захищає власну країну. На своїй території. Тут є іноземні сили, які окупували частину України, і українські солдати гинуть кожного тижня, захищаючи свою країну", - наголосив Волкер.

"Тому потрібно дивитись на це (надання летальної зброї - Г.А.) не крізь призму ескалації конфлікту; йдеться про те, чи країна зможе захистити свою територію та свій народ", - наголосив Волкер.

Колишній посол США в Україні і експерт аналітичного центру США Brookings Стівен Пайфер висловив розчарування затримками рішення Трампа щодо надання летальної зброї Україні.

"Очевидно, Трамп неохоче просувається щодо питання надання летальної військової допомоги Україні. Обама демонстрував стриманість ... і нічого не отримав від Кремля. Чому Трамп продовжує цю провальну політику Обами?", - написав Пайфер у Twitter.