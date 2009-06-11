ВР подолала вето Президента на закон про заборону грального бізнесу

Верховна Рада України подолала вето Президента на Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 390 із 429 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Під час обговорення питання народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО, звертаючись до представника Президента у Верховній Раді Ігоря ПОПОВА, назвав дивною ситуацію, коли Президент України Віктор ЮЩЕНКО спочатку пообіцяв підписати даний закон, а в останній день терміну підписання або накладення вето все ж таки скористався правом вето.

«Скільки сьогодні коштує вето Президента на такий важливий закон для держави?», - запитав В.ПИСАРЕНКО, звертаючись до І.ПОПОВА.

У відповідь І.ПОПОВ заявив: «Вето Президента коштує дещо дешевше, ніж закони, ухвалені у Верховній Раді України». Він додав, що це тому, «що у Президента працює дещо менше людей, вони обробляють дещо більше інформації». «І тому, я думаю, не будемо мірятися, чиї рішення дорожче коштують для платників податків в Україні», - додав І.ПОПОВ.

При цьому він наголосив, що на рішення Президента щодо вето на даний закон вплинуло те, що відбулися масові акції працівників грального бізнесу. Він додав, що це були «непроплачені демонстрації, люди живі, вони реально протестували і не могли зрозуміти свого майбутнього на найближчі кілька місяців».

Після того, як депутати проголосували за подолання вето, народний депутат від НУ-НС Ірина ГЕРАЩЕНКО заявила, що це популістські кроки, оскільки до трагедії у Дніпропетровську (пожежа в залі ігрових автоматів – УНІАН) народні депутати не розглядали ті чотири законопроекти, які були зареєстровані. За її словами, профільний комітет «не розглядав ці законопроекти, їх систематично завалювали на Погоджувальній раді, щоб їх не ставити в порядок денний».

За словами І.ГЕРАЩЕНКО, за тиждень до трагедії у Дніпропетровську «уряд тут благав, щоб ми у залі розглянули комплексний законопроект, але цього не трапилося». «І сьогодні заради популізму приймається закон, який у тінь заганяє гральний бізнес, який працює саме на всіх тих, хто кришує гральний бізнес», - додала депутат.

І.ГЕРАЩЕНКО висловила обурення з приводу того, що народні депутати не захотіли прислухатися до обгрунтованих пропозицій Президента щодо врегулювання даного питання.

«Ви готуєтеся всі до виборчої кампанії і збираєтеся з грального бізнесу на ваші каси брати гроші», - підкреслила І.ГЕРАЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня Верховна Рада прийняла Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні». Законом забороняється не тільки гральний бізнес, а й участь в азартних іграх.

4 червня Президент ветував цей закон і запропонував парламенту доопрацювати його з метою реальної заборони цій діяльності на певний період часу до її жорсткого законодавчого врегулювання.

9 червня на прес-конференції прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Кабінет міністрів звернеться до Верховної Ради з проханням подолати вето Президента.