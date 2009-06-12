Кучма розповів, як вів Ющенка, починаючи з Нацбанку

«Україна, на відміну від деяких інших, – країна не для призначених наступників». Про це заявив колишній Президент України Леонід КУЧМА в інтерв`ю газеті «Лівий берег», опублікованому сьогодні.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи не жалкує він, що поступився владою не наступникові, як багато вас переконували, а «олігархам», колишній глава держави сказав: «Не зовсім розумію сенс питання. В принципі, Україна, на відміну від деяких інших, – країна не для призначених наступників. Не наша це політична традиція».

При цьому Л.КУЧМА відзначив, що, «безумовно, свого часу розглядав ЮЩЕНКА як одного з кандидатів у Президенти. Я, можна сказати, вів його, починаючи з Нацбанку. Особисто умовляв всі фракції Верховної Ради проголосувати за його кандидатуру на пост прем`єр-міністра. Але відразу ж після відставки з цієї посади він почав воювати зі мною. А далі – одні «але». Не пройшов випробувань вогнем, водою і мідними трубами».

Що стосується «олігархів», то, за словами Л.КУЧМИ, вони розчарували його «набагато менше. Знаєте, коли я проїжджаю повз їхні заводи, завжди радію: труби димлять! Адже наприкінці 1992 року труби більшості промислових гігантів в Україні стояли мертві. Петро І, мабуть, невипадково сказав писареві-дякові, що доніс йому, що Меньшиков будує собі палац, більший за царський: «А де він будує? У Петербурзі? Нехай!».

Як відзначив екс-Президент, «було б, звичайно, добре, якби будувати ринкову економіку ми свого часу почали не інакше, як після зрілих роздумів і наукових досліджень. Можливо, тоді у нас і вийшло б щось, схоже на Швецію. Король Густав тридцять шостий рік в обіймах з урядом облаштовує «шведську модель соціалізму», при якій немає ні надбагатих, ні надбідних. Але Бог велів нам почати без розгойдування. Схаменутися не встигли. Росія (спасибі, проте, їй!) викинула нас з своїх обіймів, щоб вижити самій. І нам довелося будувати капіталізм з нуля і на ходу, методом проб і помилок. І з тим людським матеріалом, який був під рукою». Тільки зараз, говорить Л.КУЧМА, в роки «помаранчевих», стало виразно видно, як не вистачає нам для всіх ступенів влади сучасних і з життєвим досвідом фахівців.

При цьому на запитання, чи задоволений він в цілому результатами своїх капіталістичних реформ, Л.КУЧМА відповів, що «помилок і невдач було багато. Не знаю, чого більше. Опозиція, та завжди і скрізь знає, що у влади невдач не буває – тільки помилки і свідомі гріхи. А я навіть про президентську діяльність мого колишнього нещадного критика Віктора ЮЩЕНКА іноді не можу сказати, чого в ній більше: помилок або невдач».

За словами екс-Президента, «головна наша загальна невдача – не вийшло відокремити владу від бізнесу... Коли я читаю декларації наших найкрупніших політиків і бізнесменів про їхні доходи, то сміюся. Вже хто-хто, а я знаю правду. Мій сміх – крізь сльози. Навіть той, хто задекларував-таки свої мільйонні доходи, платить копійчані податки. У кожного відмінні юристи. Вони так «оптимізують» джерела доходів, що комар носа не підточить. Від реальних баришів в скарбницю відстібається менше 1%. Чим же Україна для них не офшорна зона?».

Як відзначає Л.КУЧМА, за доходами на душу населення і за темпами падіння ВВП ми фактично опустилися в число країн «третього світу». «Я розумію, що всім нам – і старим політикам, і новим – дуже хочеться за горло один одного потримати. Але краще все-таки зайнятися справою. В Україні є те, що може стати її конкурентною перевагою: ТРАНЗИТ, ЗЕМЛЯ, ІНТЕЛЕКТ», - вважає колишній керівник країни.