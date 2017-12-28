Суд зобов’язав захист Януковича надати на наступне судове засідання перелік свідків захисту

Головуючий у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича суддя Оболонського райсуду Києва Владислав Дев’ятко зобов’язав захисників надати суду перелік свідків захисту на наступне судове засідання, яке відбудеться 10 січня 2018 року.

Як передає кореспондент УНІАН, наприкінці сьогоднішнього судового засідання суддя Дев’ятко запитав у адвоката Віталія Сердюка, коли він надасть перелік свідків захисту для ознайомлення суду. На що Сердюк відповів, що такий список готується, адвокати Януковича мають намір зробити ще декілька відряджень для того, щоб остаточно сформувати цей список, і захист надасть його після того, як виступлять усі свідки обвинувачення.

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На це суддя Дев’ятко заявив, що такі наміри захисту не є логічними, оскільки порушують принцип розумних термінів розгляду справи. Відтак він зобов’язав захисників екс-президента надати перелік свідків, які свідчитимуть про невинуватість Януковича, вже на наступне судове засідання, яке має розпочатися 10 січня о 10.00.

Слід також зазначити, що сьогодні суд допитав ще чотирьох свідків обвинувачення — військовослужбовців ЗСУ, які на період анексії Криму Росією проходили службу у підрозділах ЗСУ у Криму. Зокрема, було допитано капітана І рангу Дмитра Глухова, військовослужбовця ВМС Олега Гринька, командира бригади надводних кораблів Олексія Доскато, Ростислава Ломтєва, який на період анексії Криму був заступником командира батальйону. Всі ці військовослужбовці розповіли про деталі захоплення військових частин ЗСУ, блокування українських військових кораблів силами Чорноморського флоту РФ.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.