Новорічне привітання президента України Петра Порошенка (відео)

00:27, 01 січня 2018
Політика
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Петро Порошенко серед головних досягнень 2017 року назвав звільнення українських заручників.

адміністрація президента

Президент України Петро Порошенко привітав українців з Новим, 2018 роком і побажав миру, щастя і благополуччя.

Відео новорічного звернення глави держави до українського народу опубліковано на сайті президента.

Президент Петро Порошенко серед головних досягнень 2017 року назвав звільнення українських заручників і встановлення безвізового режиму з Євросоюзом.

Також Порошенко вважає важливими досягненнями проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення» в Києві, встановлення безвізового режиму з країнами Європейського Союзу, вступ в силу Угоди про асоціацію з ЄС.

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Теги: #новорічне привітання Порошенка#звернення президента