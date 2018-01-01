Новорічне привітання президента України Петра Порошенка (відео)
00:27, 01 січня 2018Політика
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Петро Порошенко серед головних досягнень 2017 року назвав звільнення українських заручників.
Президент побажав українцям миру і добробуту / адміністрація президента
Президент України Петро Порошенко привітав українців з Новим, 2018 роком і побажав миру, щастя і благополуччя.
Відео новорічного звернення глави держави до українського народу опубліковано на сайті президента.
Президент Петро Порошенко серед головних досягнень 2017 року назвав звільнення українських заручників і встановлення безвізового режиму з Євросоюзом.
Також Порошенко вважає важливими досягненнями проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення» в Києві, встановлення безвізового режиму з країнами Європейського Союзу, вступ в силу Угоди про асоціацію з ЄС.
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