Новорічне привітання президента України Петра Порошенка (відео)

Президент України Петро Порошенко привітав українців з Новим, 2018 роком і побажав миру, щастя і благополуччя.

Відео новорічного звернення глави держави до українського народу опубліковано на сайті президента.

Президент Петро Порошенко серед головних досягнень 2017 року назвав звільнення українських заручників і встановлення безвізового режиму з Євросоюзом.

Також Порошенко вважає важливими досягненнями проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення» в Києві, встановлення безвізового режиму з країнами Європейського Союзу, вступ в силу Угоди про асоціацію з ЄС.